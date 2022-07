Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 11.103,96 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 30.953,68 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 3.808,86 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,15 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 28,69.

Carnival-aksjen faller 7,6 prosent til 9,54 dollar etter at Morgan Stanley har kuttet kursmålet fra 13 til 7 dollar.

Nye estimater fra USAs økonomi viser at bruttonasjonalproduktet i første kvartal falt med 1,6 prosent. Ifølge Trading Economics var tallene ventet å vise en annualisert BNP-nedgang på 1,5 prosent.

Tirsdag var en knallrød dag på Wall Street etter at Nasdaq-indeksen falt 3,0 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 2,0 prosent og 1,6 prosent.

«Trolig er det frykten for resesjon som plager de amerikanske markedene. Dette til tross for at makrotallene ikke indikerer en oppbremsing nå. Feds Daly avviste også resesjonsfaren i en tale i går», skriver DNB Markets i en rapport.

Roger Berntsen i Nordnet mener svake makrotall (Consumer Confidence) skremte investorene på Wall Street tirsdag.

«Gårsdagens makrotall viste at konsumentenes tillit svekket seg for andre måned rad, og nå til det laveste nivået på ti år», skriver Berntsen i en oppdatering.