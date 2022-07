Oppkjøpsnyheter sendte aksje opp 43 prosent

- - - - - - - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,8 prosent til 1.197,48. Et fat Nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for 119,95 dollar, opp 1,7 prosent.

Equinor steg 1,5 prosent til 352,00 kroner. Aker BP endte opp 1,6 prosent til 358,50 kroner mens Vår Energi falt med 0,2 prosent til 39,76 kroner.

Det ble mandag kjent at G7 jobber med planer om makspris på russisk olje.

«G7-land ber faktisk i dag om at russisk oljeeksport ikke vil falle. Fordi hvis den gjør det, vil oljeprisen stige kraftig fra dagens «slappe» 117 dollar til i stedet over 200 dollar pr. fat. Hadde Russland vært en liten eksportør og oljemarkedet et kjøpers marked ville pristak-strategien fungert veldig bra. Men dette er ikke tilfellet», skriver oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i en oppdatering.

Magseis steg 42,9 prosent til 8,00 kroner etter at TGS meldte at de vil kjøpe seismikkselskapet for 2,3 milliarder kroner. Budet var på 8,60 kroner pr. Magseis-aksje. TGS-aksjen endte ned 4,5 prosent til 141,3 kroner.

Lunar har informert Instabank om at det er usikkert hvorvidt tilbudet til Instabanks aksjonærer vil bli gjennomført på de vilkår og betingelser som er angitt. Lunar har problemer med å hente tilstrekkelig kapital. Aksjen falt 21,4 prosent til 2,75 kroner.

Statt Torsk kunngjorde etter stengetid tirsdag en rettet emisjon der selskapet vil hente mellom 26,7 og 50 millioner kroner til kurs 2,00 kroner. Onsdag morgen bekreftet selskapet at drøyt 20,6 millioner aksjer er utstedt til oppgitt kurs, noe som tilsvarer et bruttoproveny på 41,3 millioner kroner. Aksjen falt 11,1 prosent til 2,00 kroner.

Atlantic Sapphire har hentet cirka 1,2 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon. Det vil bli utstedt 60 millioner aksjer til en kurs på 20,50 kroner. Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere resterende del av egenkapitalen for fase 2 av anlegget i Miami, nedbetaling av en lånefasilitet på 25 millioner dollar, samt generelle selskapsformål. Aksjen endte dagen på 20,70 kroner, ned 6,8 prosent.

Profilerte aksjer som REC Silicon, Nordic Semiconductor og Storebrand falt henholdsvis 10,3 prosent, 5,4 prosent og 5,2 prosent.