Wall Street i rødt – varehandelskjede kollapser

Etter en sur åpning ser det ut som at humøret på Wall Street har snudd marginalt, drøyt halvveis inn i dagens handel.

Omtrent kl. 19.30 ser New York-børsens toneangivende indekser ut som følger:

S&P 500 faller 0,3 prosent til 3.809,62.

Nasdaq faller 0,4 prosent til 11.131,87.

Dow Jones stiger 0,1 prosent til 30.975,06.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,112 prosent, mens VIX-indeksen stiger 1,7 prosent til 28,83.

Bevegelser

Elbilprodusenten Tesla melder om at de sier opp 200 ansatte, samtidig som at Goldman Sachs forventer dårligere resultater fra selskapet, ifølge CNBC. Aksjen faller 3,5 prosent.

Amazon blir oppgradert av Redburn-analytiker Alex Haissl, som ser hele 140 prosent oppside i aksjen. Aksjen stiger 1,3 prosent.

Storbanken Goldman Sachs oppgraderes av Bank of America, som setter kursmål på 380 dollar. Aksjen stiger 1,4 prosent.

Atlantic Equities hever kursmålet og gir McDonald's en «overvekt»-anbefaling. Aksjen stiger 0,8 prosent.

Cruiseselskapet Carnival får kursmålet sitt halvert av Morgan Stanley, samtidig som at storbanken nevner at aksjen har potensialet til å miste all verdi, ifølge CNBC. Aksjen faller 15,3 prosent.

Den kinesiske elbilprodusenten NIO faller 3,3 prosent, etter at en rapport hevder at selskapet rapporterer falske og oppblåste regnskapstall, ifølge Marketwatch.

Varehandelskjeden Bed Bath & Beyond stuper 21,6 prosent, etter at selskapet rapporterte skuffende kvartalstall, samtidig som at kjeden melder at adm. direktør Mark Tritton slutter i selskapet.

Makro

Flere makrotall har blitt publisert i løpet av dagen.

Tall for de amerikanske oljelagrene viser at lagrene falt med 2,8 millioner fat forrige uke, mens de siste tallene for USAs BNP i første kvartal viste en fortsatt tilbakegang.

Cleveland Fed-sjef Loretta Mester ønsker å åpne døren på vidt gap for flere rentehevinger på møtet i juli.

– Hvis forholdene var nøyaktig som i dag på vei inn i det møtet – hvis møtet var i dag – ville jeg ha stemt for 75 basispunkter fordi jeg ikke har sett den typen tall på inflasjonssiden som jeg trenger å se for å tro at vi kan gå tilbake til 50 basispunkter, sier hun.

Under en konferanse med ECB, nevner USAs sentralbanksjef at de vil gjøre alt de kan for å få kontroll på landets skyhøye inflasjon, selv om det potensielt kan gå på bekostning av den såkalte «myke landingen» som mange kanskje har håpet på.

«Er det en risiko for at vi kan gå for langt? Det er absolutt en risiko for det. Men jeg vil ikke være enig i at det er den største risikoen for økonomien», sa Fed-sjefen.