Wall Street hentet seg inn før stengetid

Atlantic Equities hever kursmålet og gir McDonald's en «overvekt»-anbefaling. Aksjen steg 0,7 prosent.

Den kinesiske elbilprodusenten NIO falt 2,2 prosent, etter at en rapport hevder at selskapet rapporterer falske og oppblåste regnskapstall, ifølge Marketwatch.

Olje og krypto

Futures-kontraktene på olje for august falt noe før stengetid på New York-børsen. Ved stengetid ble et fat nordsjø-olje omsatt for 115,50 dollar, ned 2,1 prosent for dagen. WTI-oljen falt 2,00 prosent til 109,50 dollar.

«Reservekapasiteten er veldig lav, etterspørselen er fortsatt i ferd med å komme seg. Så med det, også usikkerheten rundt krigen i Ukraina og sanksjoner som kan komme fra den, er det en god sjanse for at vi vil gå i møte med en turbulent periode», sa Shells adm. direktør, Ben van Beurden, ifølge Bloomberg.

Det ble en bred nedgang blant kryptovalutaer. Ripple, Polkadot og Ethereum falt henholdsvis 2,9, 4,5 og 3,8 prosent. Bitcoin steg 0,2 prosent, til en pris på 20,307 dollar per mynt.

Tek-investoren Michael Saylor er fortsatt bull på kryptovaluta, og meldte onsdag at hans selskap MicroStrategy har kjøpt krypto for nesten 100 millioner kroner i løpet av de siste to månedene, ifølge Bloomberg.

Makro

Tall for de amerikanske oljelagrene viser at lagrene falt med 2,8 millioner fat forrige uke, mens de siste tallene for USAs BNP i første kvartal viste en fortsatt tilbakegang.

Jerome Powell kom tidligere onsdag med en dårlig nyhet for de som hadde håpet på det mange har referert til som en «myk landing». Under ECSs konferanse i Portugal nevnte sentralbanksjefen at deres hovedprioritet er å få inflasjonsnivået ned til 2 prosent, og at dette innebærer en risiko for å sende økonomien inn i en resesjon.

Clevelands Fed-sjef Loretta Mester er enig med Powells syn i å heve rentene, og ønsker selv å heve renten med 75 basispunkter ved neste møte i juli.

JPMorgan skriver onsdag at Feds aggressive fremgangsmåte, kombinert med nedgangen i BNP, gjør at de nå tror det er en stor sannsynlighet for at økonomien glir inn i en resesjon i løpet av året, ifølge Marketwatch.