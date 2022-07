Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,4 prosent like før kl. 07.30.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,3 prosent.

Shanghai Composite styrkes 1,3 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes med 0,03 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,0 prosent.

I India er Sensex opp 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,7 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,1 prosent til 116,15 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 110,11 dollar. Til sammenligning stod Nordsjøoljen i 120,40 dollar da Oslo Børs stengte i går.

USA

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street-Børsen hentet seg inn etter svingning og endte på samme nivå som de startet.

S&P 500 falt 0,1 prosent til 3.818,70.

Nasdaq falt 0,03 prosent til 11.177,89.

Dow Jones steg 0,3 prosent til 31.027,92.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 3,095 prosent, mens VIX-indeksen falt 0,8 prosent til 28,13.

Oslo Børs

Da Oslo Børs stengte stod hovedindeksen i 1.197,48, opp 0,8 prosent.

Magseis steg 42,9 prosent til 8,00 kroner etter at TGS meldte at de vil kjøpe seismikkselskapet for 2,3 milliarder kroner. Budet var på 8,60 kroner pr. Magseis-aksje. TGS-aksjen endte ned 4,5 prosent til 141,3 kroner.

Atlantic Sapphire har hentet cirka 1,2 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon. Det vil bli utstedt 60 millioner aksjer til en kurs på 20,50 kroner. Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere resterende del av egenkapitalen for fase 2 av anlegget i Miami, nedbetaling av en lånefasilitet på 25 millioner dollar, samt generelle selskapsformål. Aksjen endte dagen på 20,70 kroner, ned 6,8 prosent.

Profilerte aksjer som REC Silicon, Nordic Semiconductor og Storebrand falt henholdsvis 10,3 prosent, 5,4 prosent og 5,2 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Stolt-Nielsen: Kl. 15.00 Teams

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak mai, kl. 08.00