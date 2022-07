Saken oppdateres

Oslo Børs åpner rett ned torsdag. Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen ned 1,45 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,6 prosent til 115,62 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,3 prosent til 109,50 dollar. Til sammenligning stod Nordsjøoljen i 120,40 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Råoljelagrene falt med 2,8 millioner fat i uken til 24. juni, langt over analytikernes forventninger i en Reuters meningsmåling for et fall på 569.000 fat, viste data fra US Energy Information Administration, selv da amerikanske bensin- og destillatlagre steg, skriver CNBC.

Drivstofflagrene steg etter hvert som raffineriene økte aktiviteten, og opererer på 95 prosent av kapasiteten, den høyeste for denne tiden av året på over fire år.

– Nylig har sentralbankenes aggressive renteøkninger og en nedgangen i økonomisk vekst presset råvaremarkedene. Vi satser på mer frigjøring av den amerikanske oljereserven og OPECs økning av oljeproduksjonen omskolerte også oljemarkedets oppsidemomentum, sa CMC Markets-analytiker Tina Teng til CNBC.

Bevegelser

Petroliumsaksjen Petrolia topper listen av dagens vinnere. Aksjen er opp hele 31 prosent.

Embalasjeprodusent Bewi selger i dag inntil 24 eiendommer og én tomt med samlet verdi på 2 milliarder kroner til KMC Properties. KMC-aksjen stiger 7,4 prosent.

Tor Olav Trøim-aksjen Borr Drilling faller markant fra start, og er ned over 15 prosent. Borr Drilling steg markant etter storkjøp av private equity-selskapet BlackRock. Aksjen har gått som en kule siden februar i år.

Green Energy Group , som tidligere het Seabird Exploration, er ned 21 prosent. Selskapet meldte tidligere idag at salget av seismikkvirksomheten deres er blitt satt på hold.

Solstad Offshore er tildelt nye kontrakter for konstruksjonsskipene «Normand Cutter» og «Normand Sentinel» verdt 540 millioner kroner, opplyser Skudeneshavn-rederiet torsdag. Aksjen stiger 1 prosent.

Yara Clean Ammonia (YCA) planlegger å investere 1,5-1,8 milliarder dollar i blå ammoniakkproduksjon innen 2030, som til sammen forventes å bidra med rundt 2,1 millioner tonn blå ammoniakk innen 2030. Aksjen

Equinor har inngått avtale om salg av 51 prosent av eierandelene i North Platte-prosjektet i Mexicogolfen til Shell. Equinor beholder 49 prosent eierandel i prosjektet, og Shell blir ny operatør for feltet. Aksjen er ned 1,4 prosent.

Et fond forvaltet av Silver Point Capital har passert flaggegrensen på 5 prosent i Norwegian. Fondet solgte 28. juni 1.085.000 aksjer i Norwegian. Aksjen faller 3,4 prosent.