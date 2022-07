Wall Street henter seg inn etter et markant fall i åpningen. Drøyt halvveis i torsdagens handel har Nasdaq-indeksen gått ned 0,97 prosent og står i 11.066,96 poeng mens Dow Jones står i 30.781,96 poeng etter en nedgang på 0,81 prosent. S&P 500 faller 0,68 prosent til 3.793,95 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,81 prosent til 28,95.

Cruise-aksjer tynger markedet

Carnival faller nesten 2 prosent, etter at Morgan Stanley halverte kursmålet åpnet for at aksjen potensielt kan gå i null. Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line faller henholdsvis 3 og 4 prosent.

Sales Force, en av de tyngste Dow-komponentene, er ned 3 prosent. Investeringsbankene Goldman Sachs og JP Morgan er ned mellom 1 og 2 prosent og Apple faller i overkant av prosenten. Travellers er den sprekeste Dow-komponenten med en oppgang på 1,5 prosent.

«Kombinasjonen av svakere vekst- og inntjeningsutsikter, og den pågående pengepolitiske innstramningen har tynget sentimentet i aksjer i flere måneder og vekker igjen bekymring», skrev Adam Crisafulli fra Vital Knowledge i en oppdatering tidligere torsdag.

Makro

231.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 25. juni, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 228.000.

Samtidig har det blitt kjent at antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.328.000 pr. 18. juni. Her var det ventet en måling på 1.310.000.

Kjerne-PCE i USA var opp 4,7 prosent på årsbasis i mai, mens det var ventet en oppgang på 4,8 prosent, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,3 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,4 prosent.

Fed

Onsdag ble det gjennomført en paneldebatt mellom Fed-sjef Jerome Powell, ESB-sjef Christine Lagarde og Bank of England-sjef Andrew Bailey som fikk stor oppmerksomhet.

«Powell understreket at til tross for en sterk amerikansk økonomi, kan det bli noe smertefullt å manøvrere en såkalt myk landing for økonomien. Risikoen for en heller hardere landing fremover, herunder resesjon, fortsetter å plage markedene», skriver analytiker Sara Midtgaard i en rapport fra Handelsbanken.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets syntes det var interessant å registrere at sentralbanksjefene var usikre på om pandemien har gitt permanente endringer i pris- og lønnsdannelsen.

«For hverken globalisering, aldring, lav produktivitet eller teknologiske fremskritt er nok til å holde prisveksten under kontroll, og kan muligens ha endret seg for en lengre periode. Det vil i så fall tilsi en langt mer aktiv respons i pengepolitikken», skriver Østnor i en oppdatering.