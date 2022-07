Oslo Børs åpner flatt

Vi tar også med at Autostore korrigerer opp over 7 prosent etter torsdagens skrell på over 13 prosent i kjølvannet av en negativ ABG-analyse.

Krypto opp, krypto ned

Bare én aksje faller mer enn nevnte Borr Drilling så langt – den Kjos-dominerte kryptobørsen trakk ned over 14 prosent før handelen ble pauset.

Sikri varslet tidligere denne uken ambisjoner om å mangedoble omsetningen de neste årene, men får ikke særlig uttelling på aksjekursen som faller nye 7 prosent etter nedgangen på over 3 prosent torsdag.

Vinnerlisten toppes av Hynion, som trekker opp 7 prosent, foran River Tech på pluss 6,5 prosent.

Harmonychain stiger nesten 6 prosent etter at største aksjonær og teknologidirektør Christian Rustad torsdag ettermiddag sendte inn forliksklage på generalforsamlingsvedtak om en omstridt og gigantisk opsjonspakke til fire utvalgte topper i selskapet.

Makro tynger oljen

Oljeprisene er fredag på vei mot sin tredje negative uke på rad, den lengste tapsrekken hittil i år. Aktørene i oljemarkedet bekymrer seg ifølge Bloomberg for at en potensiell resesjon vil gå utover etterspørselen etter olje.

Brent-kontrakten for september handles fredag morgen til 108,69 dollar pr. fat, mens august-kontrakten for WTI-oljen faller 0,6 prosent til 105,14 dollar pr. fat. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til rundt 106,46 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

Atlanta Fed-indeksen GDPNow indikerer at amerikansk økonomi gikk inn i resesjon i andre kvartal, melder Platts ifølge TDN Direkt.

– For oljen er det klart at makroutviklingen fortsatt er nøkkeldriveren for prisretningen i øyeblikket. Fundamentalt er markedet ennå stramt, så vi venter bare begrenset nedside i prisene, skriver den Singapore-baserte sjefstrategen for råvarer i ING Groep, Warren Patterson, ifølge Bloomberg i et notat.

Equinor faller 1,2 prosent, Aker BP 2,4 prosent og Vår Energi 1,7 prosent. Sistnevnte overtar 10 prosent av Lime Petroleums 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Lisensene inkluderer Iving- og Evra-funnene på Utsirahøyden i nærheten av det Vår Energi-opererte Balder-feltet.