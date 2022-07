Etter en uke med fall ser ikke fredagshandelen ut til å snu skuta. Ved børsåpning på Wall Street er utviklingen blandet.

Den industritunge Dow Jones -indeksen åpner ned 0,14 prosent, og står nå i 30.746,02 poeng.

-indeksen åpner ned 0,14 prosent, og står nå i 30.746,02 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen åpner ned 0,03 prosent til 3.758,24 poeng.

-indeksen åpner ned 0,03 prosent til 3.758,24 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq åpner også ned 0,37 prosent , og indeksen står nå i 11.005,36 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er nå på 2,92 prosent, ned 1,72 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,42 prosent til 28,56.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities beskriver markedet som utfordrende , og mener parallellene til 2008 er mange og tette. Samtidig er inflasjonen og renteøkningene hovedbekymringen i dag.

«Vi ser tendenser til at inflasjonen kommer ned – den kan godt ha peaket! Men vi er avhengig av at sentralbankene gir seg selv litt tid i forhold til å få inflasjonen ned mot målsetningen. Norges Bank tror for eksempel at prisveksten ikke kommer ned til 2 prosent før etter 2025», skriver Norne Securities i en rapport.

Olje

Brent-oljen er ned nesten 3 prosent ved åpningstid på Wall Street, og et fat koster nå 111,33 dollar. Samtidig er WTI-oljen opp 2,52 prosent til en pris på 108,54 dollar per fat.

Oljeprisen er nå på vei mot tredje uke på rad med prisfall, som vil være den lengste tapsrekken hittil i år. Aktørene i oljemarkedet bekymrer seg ifølge Bloomberg for at en potensiell resesjon vil gå utover etterspørselen etter olje.

Ned

Leveranseselskapet FedEx åpner dagen ned 1,78 prosent, og aksjekursen står nå i 221,11 dollar. Dette kommer etter at investeringsbanken Berenberg nedjusterte kursmålet i aksjen.

Fredriksen-selskapet Golden Ocean Group synker som en stein fra start, og er i skrivende stund ned 6,8 prosent til en kurs på 10,85 dollar. Dette kommer etter fall i Baltic Dry-indeksen.

Meta, tidligere Facebook, får en tøff start på ukens siste børsdag. Aksjen åpner ned 2,17 prosent til en kurs på 157,75 dollar per aksje.

Opp

Tesla-aksjen er en av selskapene som får seg en opptur fra start. Aksjen stiger med 1,66 prosent, og kursen står nå i 683,26 dollar.

Tech-giganten Apple stiger også fra start med 0,64 prosent. Kursen står nå i 137,57 dollar per aksje. Netflix stiger også fredag, og er i skrivende stund opp 1,59 prosent til en kurs på 177,65 dollar per aksje.