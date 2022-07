Etter en vinglete dag avsluttet Oslo Børs ned 0,57 prosent til 1.163,57.

Oljeprisen

Ved børsslutt koster et fat Brent-olje 110,42 dollar, ned 3,84 prosent i dag. WTI-oljen er opp 1,42 prosent til 107,20 dollar.

Til sammenlikning stod Brent-oljen i 114,95 dollar ved børsslutt torsdag.

Equinor ble svekket 3,66 prosent til 330 kroner, mens Aker BP falt 2 prosent til 335,20 kroner.

Vår Energi overtar 10 prosent av Lime Petroleums 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Lisensene inkluderer Iving- og Evra-funnene på Utsirahøyden i nærheten av det Vår Energi-opererte Balder-feltet. Aksjen avsluttet fredagen ned 3,16 prosent til 37,44 kroner.

Opp

Atlantic Sapphire ble en av fredagens vinnere med en prisstigning på 6,6 prosent. DNB Markets nedjusterte i dag sitt kursmål for aksjen. Aksjen har det siste året blitt svekket med 75 prosent, er så langt i år ned over 50 prosent.

Norwegian lettet med 5 prosent og ble ved børsslutt handlet til 8,55 kroner.

Nel endte opp over 5 prosent. Håkon Volldal hadde i dag sin første dag som konsernsjef i selskapet, og han fastslo at selskapets strategi og ambisjoner opprettholdes.

Tungvekteren Yara steg 1,1 prosent til 416,30 kroner på høyt volum. Torsdag arrangerte selskapet en kapitalmarkedsdag for sitt nyfødte datterselskap.

Magnora la på seg 4,4 prosent til 18,16 kroner. Bedriftens datterselskap Helios solgte nylig to solparker.

Vi tar også med at Autostore korrigerte opp 5 prosent etter torsdagens skrell på over 13 prosent i kjølvannet av en negativ ABG-analyse.

I rødt

Borr Drilling avsluttet ned 14,3 prosent til 37,71 kroner. Selskapet solgte tidligere denne uken rigger for over 3 milliarder kroner, og varslet torsdag kveld om et behov for mer egenkapital i forbindelse en refinansiering.

Elkem ble svekket 6,7 prosent etter at DNB Markets senket kursmålet.

Nordic Semiconductor stengte ned 1,57 prosent til 150,40 kroner etter at Arctic nedjusterte kursmålet.

Investor Peter M. Anker mener PGS har gått fra å være en restruktureringskandidat til å bli en refinansieringskandidat, og er stålbull aksjen. PGS avsluttet ned 1,35 prosent til 6,56 kroner.