Zuckerberg frykter skrekkscenario

Meta Plattforms var i nyhetene fredag, etter at selskapet nedjusterte sine planer for nyansettelser. Toppsjef og gründer Mark Zuckerberg forklarte i en spørsmål-og-svar-runde med medarbeiderne at vi kan stå overfor «en av de verste nedturene i nyere historie». Facebook-eierens aksjekurs var ved firetiden ned med 2 prosent.

Et annet teknologiselskap, Micron Technology, fikk et kursfall på 4 prosent. Brikkeprodusenten tjente mer enn ventet i sitt seneste regnskapskvartal, men advarte at omsetningen trolig vil skuffe som følge av fallende etterspørsel. Meldingen bidro til å senke den europeiske halvlederprodusenten ASM International med 8 prosent.

I USA kom det dessuten et resultatvarsel fra Kohl's, USAs største kjøpesenterkjede. Selskapet opplyste at kundene bruker mindre penger enn før og at utsiktene for det inneværende kvartalet er verre enn tidligere antatt. Stigende renter og dårlige forhold for detaljistene medfører videre at Kohl's har avsluttet forhandlingene om å bli kjøpt opp av Franchise Group. Fredag ettermiddag var aksjen ned med 19 prosent.

Redusert kjøpekraft skaper ikke bare svakere omsetning i butikkene, men også misnøye blant ansatte i næringslivet.Kasinooperatøren Caesars Entertainment klarte imidlertid å oppnå enighet med sine medarbeidere i Atlantic City og unngikk dermed en potensielt svært dyr streik. Her steg aksjekursen med 1 prosent.

SBB var et annet lyspunkt i fredagens børshandel. Den svenske eiendomsaksjen steg med 12 prosent etter at tallene for fjorårets kontantstrøm. ble offentliggjort.

For øvrig ble det kjent at den årlige konsumprisveksten i eurosonen i juni steg til rekordhøye 8,6 prosent. Inflasjonen var 0,2 prosentpoeng verre enn ventet og opp med 0,5 prosentpoeng fra mai.

Det blir stadig mer klart at vi befinner oss i et stagflasjonsscenario. Utrolig nok hevder de store bankene og meglerhusene fortsatt at USAs BNP-vekst var på mer enn 3 prosent i andre kvartal, men ifølge Feds Atlanta-kontor krympet verdens største økonomi trolig med 1 prosent i perioden. Stemmer sentralbankens kvantiative prognosemodell har landet hatt to kvartaler på rad med fallende økonomisk aktivitet.