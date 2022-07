Wall Street endte grønt

– Fallet i markedet har frem til nå vært nesten utelukkende vært multippelkontraksjon, inntjeningene er det neste som skal ned, sa han til CNBC. Han tror heller ikke at markedet kan entre et nytt bullmarkedet før inflasjonen og inflasjonsforventingene er under kontroll fra Fed.

Bevegelser

Kohl's falt 16 prosent etter at forhandleren nedjusterte utsiktene for årets andre halvår som følge av at de forventer lavere forbruk fra konsumentene.

Micron Technology falt rundt 3 prosent etter skuffende guiding, og dro med seg andre chipfabrikanter. Western Digital og Nvidia falt begge knappe 4 prosent.

Walgreens Boots Alliance steg fredag 1,75 prosent etter å ha nådd sitt laveste intradag nivå siden desember 2020. Selskapet leverte bedre tall enn ventet kvartalstall torsdag og fastholdt guidingen for resten av året.

General Motors steg 1,35 prosent til 32,19 dollar per aksje, selv om selskapet i går varslet om produksjonsproblemer i andre kvartal. Selskapet forventet nå et resultat på mellom 1,6-1,9 milliarder dollar, i motsetning til analytikernes forventninger på omtrent 2,5 milliarder dollar.

Tesla steg 1,24 prosent til 681 dollar og endte uken lavere en ved ukes-start. Selskapet har nå en markedsverdi på 707 milliarder dollar.

Makro

Ifølge en Federal Reserve indikator på økonomisk vekst er det nå sannsynlig at USA har entret en resesjon, ifølge CNBC. Selv om økonomer har pekt på stadig større sannsynlighet for negativ vekst så skal konsensus allikevel være at det først ville skje i 2023, påstår CNBC.

Indikatoren pekte på en negativ BNP vekst på 2,1 prosent. Sammen med -1,6 prosent vekst i BNP for årets første kvartal, vil USA derfor per definisjon være i resesjon.

Wharton professor Jeremy Siegel tror derimot på en mild variant, og uttalte følgende til CNBC at «Vi kommer ikke til å ha en dyp resesjon».

Også produksjonstallene skal ha vært lavere i juni enn forventet og skal ha opplevd nedgang for første gang siden mai 2020, ifølge CNBC.

Deler av Wall Street er optimistiske om at markedet skal ta igjen det tapte i løpet av året. Historien har vist at når markedet er ned mer enn 15 prosent første halvår, så vil det ofte ta igjen det tapte andre halvår. Andre deler av Wall Street forbereder seg på tøffere børsklima og frykter at inflasjonen går løpsk, og at Feds innstramming skal dra markedene videre ned.

Gull, sølv, olje og krypto