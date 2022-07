Børsene stiger i Tokyo og Sydney

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong er derimot ned 0,59 prosent etter å ha vært stengt fredag. Kospi i Sør-Korea svekkes 1,10 prosent.

I India faller Sensex tilbake 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,20 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,87 prosent.

– Det verste bak oss

Dan Fineman i Credit Suisse mener ifølge CNBC at markedene nå ser ut til å ha priset inn Fed-økningene som skal komme, og at den «svært høye risikoen for resesjon» betyr at markedene neppe vil stige noe særlig.

– Jeg tror det verste er bak oss. Vi kommer sannsynligvis til å støte langs bunnen, kanskje noe mer nedside herfra, men jeg tror ikke vanskelighetene i første halvår vil gjentas i samme skala i andre, sier han.

De amerikanske markedene er mandag stengt som følge av nasjonaldagsfeiring.