Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,42 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Han trekker frem at resesjonsfrykt de siste tre månedene har bidratt til kraftig børsnedgang verden over, men at New York-børsen endte opp fredag. Det kan hjelpe de europeiske børsene i dag.

«Gitt at aksjemarkedene er framoverskuende av natur, vil disse snu opp før økonomien gjør det. Hvorvidt vi er nær et vendepunkt er en annen sak. Enn så lenge har inflasjonen til gode å slippe taket (40 års høy i USA). De lange ser for øvrig ut til å ha toppet ut, men intet er sikkert», skriver Berntsen.

Analytikeren påpeker også at de amerikanske børsene er stengt i dag, at vi dermed må forvente lavere volumer, eller aktivitet, på Europa-børsene.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong er derimot ned 0,59 prosent etter å ha vært stengt fredag. Kospi i Sør-Korea svekkes 1,10 prosent.

I India faller Sensex tilbake 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,20 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,87 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,23 prosent til 111,37 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,02 prosent til 108,45 dollar fatet.