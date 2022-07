Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 40 minutters handel står hovedindeksen i 1.183,27, opp 1,69 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,19 prosent til 111,84 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 108,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 3,03 prosent til 340,00 kroner, mens Aker BP er opp 2,12 prosent til 342,30 kroner.

Vår Energi klatrer 3,22 prosent til 38,64 kroner. Før helgen ble det kjent at selskapet overtar 10 prosent av Lime Petroleums 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Lisensene inkluderer Iving- og Evra-funnene på Utsirahøyden i nærheten av det Vår Energi-opererte Balder-feltet.

Opptur

EMGS melder mandag at de har blitt tildelt en kontrakt av et internasjonalt oljeselskap for mer jobb i Karibia. Aksjen styrkes nå 12,00 prosent til 2,24 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 2,40 prosent, opp 20 prosent.

Også en annen seismikkaksje, PGS , stiger markant. Aksjen er nå opp 6,41 prosent til 6,98 kroner. Investor Peter M. Anker er nå stålbull på PGS.

Også børsnykommer Inify, som har vært svært volatil siden noteringen, er høyt på vinnerlisten. Aksjen stiger nå 9,76 prosent til 9,00 kroner.

Ocean GeoLoop klatrer 14,29 prosent til 32,00 kroner etter melding om at deres første idriftsettelsesfase og systemtest av karbonfangst-pilotinstallasjonen hos Norske Skog var vellykket.

Salmon Evolution melder at de fortsatt har bedre fôring og veksttall enn ventet, og estimerer nå en gjennomsnittlig fiskevekten for første batch på rundt 1,5 kilo. Aksjen styrkes 5,49 prosent til 8,07 kroner.

EAM Solar klatrer 5,39 prosent til 10,75 kroner. Selskapet vurderer nå å anke kjennelsen fra Oslo tingrett 1. juli, der retten avslo begjæringen fra EAM om å starte privat straffesak mot Enovos Luxembourg SA.

Cyviz skal nå levere løsninger knyttet til bygging av Aker BPs nye samhandlingssenter i Trondheim. Det løfter aksjen 6,76 prosent til 36,30 kroner.

Det meldes mandag at styret i Bergen Carbon Solutions har besluttet at selskapets første fullskala produksjonsfasilitet skal ha base i Høyanger kommune, og aksjen klatrer nå 5,26 prosent til 34,00 kroner.

I rødt

Taperlisten er mandag relativt kort. Blant tungvekterne faller Norsk Hydro 0,15 prosent til 53,92 kroner.

Kahoot svekkes 1,87 prosent til 18,65 kroner, mens AutoStore er ned 0,41 prosent til 14,65 kroner.