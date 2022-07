Vår Energi klatret 4,4 prosent. Før helgen ble det kjent at selskapet overtar 10 prosent av Lime Petroleums 40 prosent andel i lisensene PL 820 S og 820 SB i Nordsjøen. Lisensene inkluderer Iving- og Evra-funnene på Utsirahøyden i nærheten av det Vår Energi-opererte Balder-feltet.

Dagens vinner

Siem Offshore endte med opptur på 27,3 prosent uten at noen selskapsspesifikke nyheter bidro til oppgangen. Mot slutten av handelsdagen ble det innført automatisk børspause i aksjen som følge av høyt handelsvolum.

Gassprisene i Europa steg imidlertid mandag, blant annet etter at varslede streiker i Norge kan bidra til å stramme gassmarkedet ytterligere, og det kan ha bidratt til oppgangen.

Gass med levering i Storbritannia var ved stengetid på Oslo Børs opp nesten 20 prosent til tilsvarende 35 dollar pr. metric million british thermal unit (mmbtu).

Gass med levering i Nederland var opp rundt 9 prosent til rundt 49,7 dollar pr. mmbtu.

Oljeserviceaksjen var vinneraksjen i Alpha Ålesunds portefølje som bidro til at de vant skoleduellen. Aksjekursen steg med 287 prosent siden kjøpstidspunktet.

– I januar pushet oljeprisen 90 dollar fatet, og vi mente at alt innen oljeservice ville bli klare vinnere, forteller visepresident Torstein Todal i Alpha Finance Ålesund.

– Dermed satt vi oss ned for å finne de oljeserviceselskapene vi hadde mest tro på, og vi endte opp med blant andre Siem Offshore som på den tiden ble handlet på en pris/bok rundt 0,2 og en EV/Ebitda på 6.

I grønt

Eiendomsselskapet Entra har i dag inngått en intensjonsavtale med NRK om utleie av et nybygg sentralt i i Holtermanns veg i Trondheim. Aksjen steg 3,7 prosent.

Jefferies kutter sitt kursmål på robotlagerselskapet Autostore Holdings -aksjen til 27 kroner, fra tidligere 32 kroner. Kursmålet gir en oppside på over 85 prosent. Aksjen steg 2,3 prosent.

EMGS melder mandag at de har blitt tildelt en kontrakt av et internasjonalt oljeselskap for mer jobb i Karibia. Aksjen klatret 14,5 prosent.

Salmon Evolution meldte mandag at de fortsatt har bedre fôring og veksttall enn ventet, og estimerer nå en gjennomsnittlig fiskevekt for første batch på rundt 1,5 kilo. Aksjen steg 12,3 prosent.

I rødt

Pengene har rent ut av det norske teknologiselskapet Cyviz i mange år. En millionkontrakt med Aker BP mener sjefen er et godt springbrett som skal være med å snu de negative resultatene.

– Aker BP er en viktig kunde for oss. De er ledende i sin bransje, og er med på å gi oss tilgang til langt flere kunder, sier adm. direktør Espen Gylvik, som mener den negative trenden er i ferd med å snu.



Aksjen falt imidlertid 1.5 prosent mandag.

EAM Solar klatret 5 prosent tidligere på dagen, men snudde ned 12,4 prosent. Selskapet vurderer nå å anke kjennelsen fra Oslo tingrett 1. juli, der retten avslo begjæringen fra EAM om å starte privat straffesak mot Enovos Luxembourg.

Blant de mest omsatte var det stort sett grønt, bortsett fra Nordic Semiconductor som falt 4,3 prosent, Tomra som endte ned 0,5 prosent og Storebrand som falt 0,4 prosent.