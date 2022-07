Grønn åpning på Oslo Børs

Etter en solid opptur mandag åpner Oslo Børs opp 0,2 prosent, og hovedindeksen står i 1.196,1 poeng ved børsåpning.

Tirsdag morgen ble det kjent at SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA etter at selskapets piloter valgte å streike mandag. Aksjen reagerer negativt på nyheten, og synker med 7 prosent til en kurs på 0,5486 kroner per aksje.

Samtidig stiger konkurrentene på nyheten. Flyr åpner opp 3,14 prosent til en kurs på 1,249 kroner, mens Norwegian stiger 1,09 prosent til 9,264 kroner.

Olje

Ved børsstart faller oljeprisen noe tilbake. Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,6 prosent, og et fat koster nå 113,05 dollar. Samtidig synker WTI-oljen med 0,67 prosent, til en pris på 109,67 dollar per fat.

Gårsdagen ble en festdag for norske oljeaksjer, der Equinor steg med over 5 prosent. Tirsdag åpner aksjene svakt, der Equinor synker med 1,91 prosent og Aker BP synker med 1,57 prosent.

Tirsdag morgen ble det kjent at Equinor har igangsatt nedstegning av tre felt, etter at medlemmer av organisasjonen Lederne gikk ut i streik fra midnatt.

Opp

Kreftforskingsselskapet Targovax er en av dagens vinnere fra start, med en oppgang på 5,22 prosent til en kurs på 1,088 kroner per aksje.

Seismikkselskapet Petroleum Geo Services stiger med 5,87 prosent til en kurs på 7,57 kroner per aksje.

Hydrogenselskapet Hynion er så langt dagens store vinner, med en oppgang på 15,41 prosent til en kurs på 1,678 kroner per aksje.

Atea stiger svakt med 0,58 prosent til 104 kroner per aksje. Tirsdag morgen ble det kjent at DNB Markets reduserer kursmålet i aksjen til 150 kroner fra tidligere 190 kroner.

Ned

Kongsberg Gruppen åpner børsdagen ned 1,16 prosent, og aksjekursen tår nå i 357,2 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet gjør et oppkjøp av litauiske småsatellittselskapet NanoAvionics.

Torskeoppdretteren Norcod åpner dagen ned 1,27 prosent til en kurs på 78 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet har fått tillatelse til å etablere et nytt produksjonsanlegg i Nesna.

Quantafuel synker ned 7,44 prosent til en kurs på 13,23 kroner. Dette kommer etter at det ble kjent at et produksjonsanlegg ble ferdigstilt 30. juni.

XXL synker med 0,16 prosent, og kursen står dermed i 6,065 kroner per aksje. Tirsdag morgen ble det kjent at meglerhuset ABG Sundal Collier kutter kursmålet i aksjen kraftig til 6 kroner fra tidligere 10 kroner.