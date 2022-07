Fall for XXL etter fersk analyse

Oslo Børs faller nesten 2,2 prosent tirsdag ettermiddag. Like etter kl. 15 står hovedindeksen i 1.168,59 poeng, ned 0,4 prosent.

SAS søkte tirsdag om konkursbeskyttelse i USA og aksjen faller videre ned 10,5 prosent til 0,52 kroner pr. aksje. Flyselskapets utfordrere faller også på børs. Flyr er ned 3,5 prosent til en kurs på 1,16 kroner, mens Norwegian synker 1,5 prosent til 9,02 kroner.

Bevegelser

XXL faller 4,5 prosent til 5,8 kroner pr. aksje, etter at meglerhuset ABG Sundal Collier kuttet kursmålet i aksjen kraftig til 6 kroner fra tidligere 10 kroner. Meglerhuset mener også at sportskjeden må gjøre en restrukturering.

Seismikkselskapet PGS er derimot opp hele 12,6 prosent til en kurs på 8,05 kroner pr. aksje.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange klatrer 3,5 prosent til 3,1 kroner pr. aksje, etter nyheten om at selskapet har sikret seg e-pengelisens fra det norske Finanstilsynet.

Hydrogenselskapet Hynion stiger 5,9 prosent til en kurs på 1,5 kroner pr. aksje.

Kongsberg Gruppen faller 5,5 prosent, og aksjekursen står i 341,6 kroner pr. aksje. Dette kommer etter at selskapet gjør et oppkjøp av litauiske småsatellittselskapet NanoAvionics.

Quantafuel synker 14,5 prosent til en kurs på 12,3 kroner. Dette kommer etter at det ble kjent at et produksjonsanlegg ble ferdigstilt 30. juni.

Atea faller 4 prosent til 99,3 kroner pr. aksje etter at det tirsdag morgen ble kjent at DNB Markets reduserer kursmålet i aksjen til 150 kroner fra tidligere 190 kroner.

Olje-brems

Gårsdagens oljeopptur er over tirsdag. Brent-oljen er ned 1,3 prosent, og et fat koster nå 112,02 dollar. Samtidig synker WTI-oljen med 1,73 prosent, til en pris på 108,5 dollar pr. fat.

Equinor er ned 2,5 prosent, mens Aker BP synker 2,9 prosent.

Tirsdag morgen ble det kjent at Equinor har igangsatt nedstegning av tre felt, etter at medlemmer av organisasjonen Lederne gikk ut i streik fra midnatt.