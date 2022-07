Brutale børsfall i Europa

De europeiske børsindeksene var tirsdag ettermiddag ned med 2-3 prosent, hovedsakelig som følge av frykt for en snarlig resesjon. De aller fleste sektorene falt betydelig, og dessuten svekket euroen seg til det laveste nivået på to tiår mot dollar.

Våpenprodusenter har gjort det relativt bra i det seneste året, men tyske Rheinmetall var en av tirsdagens største børstapere på vår side av Atlanterhavet. Aksjekursen raste mer enn 12 prosent etter at Deutsche Bank spådde at selskapets tall for andre kvartal vil skuffe. Rheinmetalls neste kvartalsrapport blir ikke klar før i august.

I USA var S&P 500 ved firetiden ned med nesten 2 prosent. At landets to- og tiårige statsobligasjonsrenter nå er tilnærmet like bidro til å skape frykt blant investorene. En «invertering» av rentekurven regnes som et av de sikreste tegnene på at en resesjon vil oppstå noen måneder senere. Forrige gang dette skjedde var tidlig i april, og enkelte estimater tyder på at den amerikanske økonomien nå har krympet i to kvartaler på rad. Dersom denne resesjonsindikatoren nok en gang stemmer, kan perioden med negativ BNP-vekst bli enda lenger.

Typisk faller etterspørselen etter råvarer i lavkonjunkturer, og dette reflekteres også i den seneste tidens prisutvikling. Tirsdag ettermiddag var verdien av Brent råolje nesten 6 prosent lavere, mens nedturen for kobber var på 5 prosent. Dette trakk ned råvarerelaterte aksjer generelt. Tyske thyssenkrupp, en av Europas ledende stålleverandører, fikk et kursfall på mer enn 8 prosent. På New York-børsen stupte Freeport-McMoRan, som blant annet produserer kobber, nesten like mye. En tredje aksje, Marathon Oil, fikk et fall på 6 prosent.