Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,77 prosent like etter kl. 08.00 onsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3, eller innenfor intervallet [-0,6, 0] prosent.

«Resesjonsfrykten fortsatte å prege finansmarkedene tirsdag, dog de amerikanske børsene hentet seg kraftig inn i sen handel», skriver analytikeren i en oppdatering.

Han påpeker at oljeprisen derimot, som er svært sensitiv til veksten i verdensøkonomien, falt hele 10 prosent.

«Både lett-oljen i USA og Nordsjø-oljen falt under 100 dollar per fat, det laveste nivået på to måneder. Lavere oljepriser er godt nytt for verdensøkonomien, spesielt når prisene kommer fra historisk høye nivåer», skriver Berntsen.

Asia

Nye Covid-bekymringer i Kina er med på å tynge de asiatiske børsene onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 1,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,35 prosent. Shanghai Composite i Kina svekkes 1,34 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,37 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 1,03 prosent.

I India stiger derimot Sensex 0,47 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,31 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,12 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,11 prosent til 103,91 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 100,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Citigroup advarer om en potensiell oljepriskollaps hvor oljeprisen kan nå 65 dollar ved årsslutt.

«Historisk data forteller oss at oljeprisen faller omtrent til produksjonskostnadene under en resesjon,» skriver Citi-analytikerne i en rapport tirsdag.

Wall Street

S&P 500 hentet seg inn fra en nedgang på 2 prosent, til å ende dagen opp 0,16 prosent til 3.821,58. Nasdaq steg 1,5 prosent til 11.322,24, mens Dow Jones falt 0,48 prosent til 30.946,56.

Det er uroen for fallende vekst i USA som drar markedene videre ned etter en allerede tøff start på året. Flere økonomer tror allerede USA er i en resesjon etter at en av Federal reserves indikatorer pekte på negativ vekst i andre kvartal. S&P 500 er nå ned mer enn 20 prosent fra toppen.

I løpet av handelsdagen inverterte også rentekurvene til den tiårige og toårige statsobligasjonen, som ofte har vært en treffsikker resesjonsindikator.