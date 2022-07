Zaptec til værs etter onsdagens kvartalstall

- - - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.172,55 poeng, opp 0,3 prosent. Et fat Nordsjøolje omsettes for 104,24 dollar, opp 1,4 prosent. Equinor faller 1,0 prosent til 334,25 kroner mens Aker BP faller 2,5 prosent til 326 kroner. Citigroup advarer om en potensiell oljepriskollaps hvor oljeprisen kan nå 65 dollar ved årsslutt.

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022, hvilket tilsvarer en vekst på 61 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. I andre kvartal var eksportandelen på 70 prosent, sammenlignet med 41 prosent for samme periode i 2021. Aksjen stiger 12,4 prosent til 40,88 kroner.

I andre kvartal hadde Okea driftsinntekter på 1,3 milliarder kroner, ned fra 1,5 milliarder kroner i første kvartal. Selskapet hadde i perioden en nettoproduksjon på 16.039 fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 14.908 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal. Aksjen faller 6,8 prosent til 41,45 kroner.

Nordic Nanovector har besluttet å avslutte Paradigme-studien, som har vært selskapets hovedstudie.

«Etter en omfattende gjennomgang og uavhengig dataevaluering av paradigmestudien og en påfølgende forespørsel om reguleringsorganinteraksjon, har styret tatt den vanskelige beslutningen om å avbryte studiet», skrev lymfekreftselskapet i en børsmelding tirsdag kveld. Onsdag stuper aksjen 38,8 prosent til 1,57 kroner.

Tirsdag morgen kom meldingen om at det kriserammede flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i USA gjennom en såkalt chapter 11-prosess. Det kommer allerede dagen etter at pilotene i SAS besluttet å innlede streik, etter at partene ikke kom til enighet. Tirsdag stupte aksjen nesten ti prosent og onsdag faller den ytterligere 1,3 prosent til 0,52 kroner.

I juni fraktet Norwegian 1,9 millioner passasjerer i juni, hvilket er det høyeste antallet passasjerer siden før pandemien. Aksjen stiger 1,8 prosent til 9,16 kroner.