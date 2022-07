Microsoft etterforskes av det britiske konkurransetilsynet angående oppkjøpet av Activision Blizzard. Microsoft steg onsdag 1,28 prosent, mens Activision falt 0,63 prosent.

Fed

Referatet etter Feds rentemøte i juni, som ble publisert i kveld, gir klare hint om at det kan bli nok en trippelheving i juli.

Samtidig understreket Feds rentesettere at inflasjonsforventningene har steget markant, og at det i seg selv bidrar til økonomisk innstramming.

«Konkret vurderte medlemmene at en heving på 50 eller 75 basispunkter trolig er nødvendig ved det neste møtet», heter det.

Ifølge Zachary Griffits, makrostrateg i Wells Fargo, er det særlig denne haukete kommentaren markedet klamrer seg til.

«Medlemmene var enige i at utsiktene tilsier en innstrammende pengepolitikk, og så muligheten for at en enda mer innstrammende politikk kan vise seg riktig hvis inflasjonspresset vedvarer.»

Olje

Gårsdagens fall på nesten 10 prosent var det største på nesten fire måneder. Frykt for at en resesjon vil undergrave etterspørselen etter olje førte til et bredt nedsalg i markedet.

– Det som generelt preger markedet nå er frykt for resesjon, og det gjelder for øvrig ikke bare oljemarkedet, sier oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Nordsjøoljen, Brent, falt i dag under 100 dollar-merket, for første gang på nesten tre måneder.

Ved stengtid av New-York børsen er Brent-oljen ned 3,74 prosent til 100,36 dollar fatet. Samtidig synker WTI-oljen ned 1,06 prosent, til 98,42 dollar fatet.

«Hvis vi ser oljerasjonering i Europa på grunn av kutt i russiske forsyninger, vil vi se en betydelig resesjon i Europa. Det kan bli en veldig lang vinter», sa Kaspar Hense, senior porteføljeforvalter hos BlueBay Asset Management, ifølge Bloomberg.