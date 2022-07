Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,67 prosent like før kl. 07 torsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Ifølge Berntsen sørget referatet fra siste rentemøte i Fed for børsoppgangen i USA onsdag. Han trekker frem at dersom inflasjonen ikke slipper taket vil den amerikanske sentralbanken fortsette å heve renten, men at en mulig resesjon kan komme dem i forkjøpet.

«Oljeprisen har holdt seg relativ stabil rundt 100 dollar fatet det siste halve døgnet, etter å ha falt over 10 prosent tirsdag. De fleste råvarer, utenom olje og gass, er ned for året. Det er naturlig å anta at krigen i Ukraina er eneste årsak til den «kunstig» høye prisen. Dvs. skulle krigen ta slutt (våpenhvile el.) er det naturlig å anta at prisene i energimarkedet vil falle markant», skriver han.

«Enkelte investorer håper det verste er bak oss hva angår børsnedgang, men intet er sikkert i disse dager. S&P 500, Nasdaq indeksen og Dow Jones Industrial Average steg henholdsvis 0,4, 0,3 -og 0,2 prosent», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite legger på seg 0,51 prosent. Hang Seng i Hongkong er derimot ned 0,41 prosent, mens Kospi i Sør-Korea styrkes med 1,98 prosent.

I India er Sensex opp 0,51 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,35 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,26 prosent.

Olje

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,51 prosent til 101,20 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent til 98,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 101,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Wall Street endte onsdag med grønne tall, til tross for en nedtur midtveis, etter at rapporten fra Feds rentemøte understreker sentralbankens forpliktelse til å få bukt med inflasjonen – betryggende nyheter for aksjeinvestorer som ønsker at økonomien skal normalisere seg raskt.

S&P 500 steg 0,36 prosent til 3.845,08, Nasdaq endte opp 0,35 prosent til 11.361,85 mens Dow Jones klatret 0,23 prosent til 31.037,68.