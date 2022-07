Hovedindeksen er opp over 2 prosent til 1.183,60 torsdag kl 11:17.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 0,20 prosent til 100,89 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,50 prosent til 99,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 101,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor klatrer 3,3 prosent til 338,90 kroner, mens Aker BP stiger 1,3 prosent til 318,10 kroner.

Lufttransport

Flyr publiserte torsdag morgen positive passasjertall for juni.

– Vi har over lengre tid sett en sterk trend i trafikken, særlig etter starten av skoleferien, og vi har mange utsolgte flyvninger i sommermånedene. Juni ble like bra som forventet, og vi ser at også juli blir en god måned med høye passasjertall, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Aksjen faller 3,35 prosent til 1,16 kroner.

I juni fraktet Norwegian 1,9 millioner passasjerer i juni, hvilket er det høyeste antallet passasjerer siden før pandemien. Aksjen åpner opp 1,6 prosent til 9,02 kroner i dag, og er opp over 6 prosent den siste uken.

Tirsdag morgen kom meldingen om at det kriserammede flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i USA gjennom en såkalt chapter 11-prosess. Det kommer allerede dagen etter at pilotene i SAS besluttet å innlede streik, etter at partene ikke kom til enighet. Torsdag morgen ble det kjent at 200 flyteknikere sympatistreiker med SAS-pilotene. Aksjekursen faller 7,5 prosent til 0,46 kroner og er ned nesten 80 prosent det siste året.

Norse Atlantic startet sine flygninger i juni med store forsinkelser. Punktligheten til Norse Atlantic Airways var på 58 prosent på avgangene i juni, og 27 prosent på ankomst, viser tall fra Avinor. Aksjen er opp 1,6 prosent til 11,78 kroner.

Diverse

Nordic Nanovector har besluttet å avslutte Paradigme-studien, som har vært selskapets hovedstudie. Aksjen stupte 38,8 prosent i går, men henter seg inn 3,9 prosent til 1,60 kroner i dag. Så langt i år er aksjen ned over 90 prosent.

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022, hvilket tilsvarer en vekst på 61 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. I andre kvartal var eksportandelen på 70 prosent, sammenlignet med 41 prosent for samme periode i 2021. Aksjen synker 0,25 prosent til 40,40 kroner, etter onsdagens oppgang på 12,4 prosent.

Norsk økonomi

SSB publiserte torsdag morgen nøkkeltall for norsk økonomi. BNP for fastlands-Norge falt 0,2 prosent i mai, og norsk industriproduksjon var ned 2,2 prosent.