Drøyt halvveis inn i dagens handel på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,9 prosent og står i 11.577,77 mens Dow Jones står i 31.262,97 etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 1,2 prosent til 3.889,73 .

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,008 prosent mens VIX-indeksen faller 2,7 prosent til 26,02.

Bevegelser

«Meme»-aksjer ser ut til å gjøre et lite comeback. GameStop stiger omtrent 12 prosent etter å ha meldt om en aksjesplitt, ifølge CNBC. Andre liknende selskaper som markerer seg er AMC Entertainment som også stiger rundt 12 prosent.

Kina annonserte at de vil støtte landets elbilprodusenter med potensielle skattelettelser, melder Marketwatch. NIO stiger 7 prosent, XPeng stiger 5 prosent, Tesla stiger 5 prosent og BYD stiger 4 prosent.

Varehandelskjeden Bed Bath & Beyond stiger neste 26 prosent, etter flere meldinger om innsidekjøp, ifølge CNBC.

Virgin Galactic annonserte en avtale med Boeings datterselskap Aurora Flight Sciences. Aksjen stiger litt over 11 prosent, mens Boeing stiger rundt 3 prosent.

Etter at Amazon annonserte sin samarbeidsavtale med matleveringstjenesten GrubHub, steg GrubHubs morselskap Just Eat Takeaway markant, mens konkurrenten DoorDash falt over 7 prosent. I dag stiger Amazon 1,6 prosent, DoorDash 7 prosent, mens Just Eat faller 1,3 prosent.

Rentemøte

Referatet fra Feds rentemøte i juni viste at komiteen var svært bekymret for den høye inflasjonen og for at den kunne stige videre.

«Ifølge FOMC var det oppsiderisiko for inflasjonen knyttet til flaskehalser i verdikjedene, økende energi og råvarepriser. På den annen siden var FOMC også bekymret for at den økonomiske veksten ville kunne bli svakere enn ventet fremover, både som følge av strammere finansielle betingelser og større negative effekter av Ukraina-krigen og nye nedstengninger i Kina», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Både DNB Markets og markedet venter fortsatt at Fed vil heve renten med 75 basispunkter på møtet som finner sted 27. juli. Flere forhold har imidlertid endret seg i det siste, både i retning av svakere vekstutsikter og noe mindre inflasjonspress.

Makro og olje

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var på 235.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra Trading Economics. På forhånd var det ventet 230.000 søkere. Samtidig har det blitt kjent at antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims, var på 1.375.000 pr. 25. juni.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 85,5 milliarder dollar i mai, mens det var ventet et underskudd på 84,9 milliarder dollar.

Råoljelagrene i USA økte med 8,2 millioner fat i forrige uke og viser til tall fra det amerikanske energidepartementet. På forhånd var det ventet fall på 1 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mot konsensusforventningene på 0,5 millioner.