Euforisk dag på børsen – årets største oppgang

SAS



Etter en rolig start på børsdagen endte Hovedindeksen opp 3,09 prosent og til 1.195,33 poeng.

Brent-oljen endte opp 4,17 prosent til 104,87 dollar fatet, mens WTI-oljen endte opp 4,79 prosent til 103,26 dollar fatet. Dette kommer etter at oljeprisen i går var under 100 dollar fatet for første gang siden april, som følge av resesjonsfrykt.

Equinor klatret 4,91 prosent til 344 kroner. Oljeselskapet fikk betalt mellom 109 og 111 dollar fatet i årets andre kvartal, ifølge en melding. Aker BP steg 3,6 prosent til 325,3 kroner, og Vår Energi steg 3,1 prosent til 36,64 kroner.

Lufttransport

SAS fortsetter nedturen på Oslo Børs og falt 13,94 prosent til 0,429 kroner. Selskapet fraktet i juni over 1,9 millioner passasjerer . Mens SAS flyr mot konkurs, mener Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes at SAS Norge kan bli kjøpt opp av Norwegian.



Tirsdag morgen kom meldingen om at det kriserammede flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i USA gjennom en såkalt chapter 11-prosess. Det kommer allerede dagen etter at pilotene i SAS besluttet å innlede streik, etter at partene ikke kom til enighet. Torsdag morgen ble det kjent at 200 flyteknikere sympatistreiker med SAS-pilotene.

Flyr publiserte torsdag morgen positive passasjertall for juni.