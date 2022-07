Bred børsoppgang i Asia

(Saken oppdateres)

I Japan stiger Nikkei 0,80 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,90 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,17 prosent, Hang Seng løftes 0,07 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,84 prosent.

I India stiger Sensex 0,61 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,61 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,15 prosent.

Skytedrama

De japanske indeksene var opprinnelig opp over én prosent, men falt ifølge CNBC litt tilbake da det tidlig i morges ble kjent at landets tidligere statsminister Shinzo Abe (67) ble skutt da han i forbindelse med valgkamp for det liberale regjeringspartiet LDP talte i Nara-regionen i Japan.

Ifølge NTB melder både NHK og nyhetsbyrået Kyodo at Abe så ut til å ha fått hjertesvikt og at han heller ikke pustet før han ble hastet til sykehus.

Begrepet hjertesvikt brukes iblant av japanske tjenestepersoner i situasjoner der mennesker ikke lenger er i live, men før de er offisielt erklært døde, skriver AFP. Det er imidlertid uklart akkurat hvor alvorlige Abes skader er.

Abe var statsminister i Japan fra 2006 til 2007 og fra 2012 til 2020, da han måtte gå av på grunn av på grunn av sykdom.