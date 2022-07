Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,2 prosent like etter kl. 08.00 fredag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Han påpeker at de amerikanske børsene fortsatte der de slapp onsdag, med oppgang.

«S&P 500 er nå ned minus 19 prosent for året, etter å ha steget 1,5 prosent torsdag. Forskjellen på minus 20 og minus 19 prosent nedgang er liten i absolutte termer, men større i statistiske termer, da dette representerer forskjellen mellom «bear market» og dyp korreksjon. Nasdaq indeksen derimot, er fremdeles i «bear market» territorium, selv etter gårsdagens oppgang på 2,3 prosent», heter det.

Berntsen trekker også frem at investorene verden over, nå venter på «månedens viktigste tall», de amerikanske arbeidsledighetstallene (US Non-farm Payrolls), som slippes senere i dag.

«Sterke jobbtall er alfa og omega for enhver økonomi, derfor er disse de viktigste tallene å følge med på», skriver analytikeren.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,80 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,90 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,17 prosent, Hang Seng løftes 0,07 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,84 prosent.

I India stiger Sensex 0,61 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,61 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,15 prosent.

De japanske indeksene var opprinnelig opp over én prosent, men falt ifølge CNBC litt tilbake da det tidlig i morges ble kjent at landets tidligere statsminister Shinzo Abe (67) ble skutt da han i forbindelse med valgkamp for det liberale regjeringspartiet LDP talte i Nara-regionen i Japan.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,65 prosent til 105,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,28 prosent til 103,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

New York-børsens toneangivende indekser avsluttet torsdag enda en dag med oppgang.

S&P 500 steg 1,5 prosent til 3.902,43, Dow Jones klatrer 1,1 prosent til 31.383,89, mens Nasdaq er opp 2,3 prosent til 11.621,35.

S&P 500 ender dermed opp med fire dagers opptur på rad for andre gang i år, indeksens lengste seiersrekke uten nedgang i år.