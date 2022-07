Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 1.202,27, opp 0,58 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,46 prosent til 105,13 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,03 prosent til 102,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor styrkes 1,77 prosent til 350,10 kroner, mens Aker BP er opp 2,71 prosent til 334,10 kroner. Vår Energi klatrer 1,34 prosent til 37,13 kroner.

Opptur

Protector Forsikring klatrer fredag morgen 12,20 prosent til 119,60 kroner etter at de torsdag kveld la frem sine tall for andre kvartal. Turbulensen i finansmarkedene har gått hardt ut over Protectors investeringsportefølje, men forsikringsresultatet ble bedre enn analytikerne hadde forventet seg.

Tidligere Protector-sjef, Sverre Bjerkeli debuterte tidligere i uken som analytiker på hobbybasis. Han knuser nå analytikerne, og ser oppside for aksjen.

TGS melder at de tredoblet inntektene i andre kvartal, og nyheten sender aksjen opp 6,24 prosent til 148,20 kroner.

– Andre kvartal 2022 var nok et solid kvartal med late sales på nær 100 millioner dollar, drevet av en ytterligere forbedring av aktivitet i frontier-områder og transfer-fees, sier TGS-sjef Kristian Johansen.

Også andre seismikkaksje styrkes. PGS er nå opp 8,39 prosent til 8,27 kroner, mens Magseis klatrer 4,80 prosent til 8,30 kroner.

Kid -konsernet økte omsetningen med 8,8 prosent i andre kvartal, og aksjen stiger 5,56 prosent til 85,50 kroner.

Nordic Semiconductor har inngått en avtale om å kjøpe amerikanske Mobile Semiconductor. Aksjen er opp 0,45 prosent til 156,00 kroner.

Flyaksjer i vinden

Kriserammede SAS henter seg nå inn 4,83 prosent til 0,45 kroner. Bare den siste uken er imidlertid aksjen ned over 25 prosent. Flyselskapet har i dag måttet kansellere 147 fly som følge av streiken.

Norse Atlantic Airways klatrer 5,22 prosent til 12,10 kroner etter å ha meldt om flyvninger på nye ruter og vellykket fremleie av fire fly.

NTB melder nå at Norsk Flygerforbund har signert avtaler med Flyr og Norse Atlantic som gir flyselskapene stor frihet i bemanningen. SAS-ledelsen ønsker seg lignende avtaler.

Flyr-aksjen klatrer 1,23 prosent til 1,15 kroner, mens Norwegian styrkes 1,81 prosent til 9,22 kroner.