Flyr-aksjen klatret 1 prosent til 1,13 kroner, mens Norwegian ble styrket 2 prosent til 9,24 kroner.

Laks

Tall fra Nasdaqs lakseindeks viste en gjennomsnittlig kilopris på 98 kroner pr. kilo forrige uke, en nedgang på 6,72 kroner fra uken før.

Danske Bank høynet fredag sin prognose på lakseprisen. De anslår nå en laksepris på 82,00 kroner pr. kilo for 2022, fallende til 74,50 kroner pr. kilo for 2023, mens for 2024 estimeres det en laksepris på 73,00 kroner i snitt.

Lakseaksjene Mowi, Salmar, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Bakkafrost falt henholdsvis 0,76, 0,70, 2,23, 1,00 og 1,33 prosent.

I grønt

TGS knuser de aller fleste analytikerprognoser i andre kvartal. Seismikkselskapet forventer å levere en omsetning på 230 millioner dollar i perioden - vel 30 prosent høyere enn Bloomberg-konsensus på 179 millioner dollar.

– Det er helt klart sterkt, men vi er på lave nivåer og det er mer potensiale, sier Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså. Nyheten sendte TGS-aksjen opp 4,8 prosent til 146,20 kroner.

Også andre seismikkaksjer steg fredag. PGS la på seg 4,4 prosent til 7,97 kroner, mens Magseis klatret 2,4 prosent til 8,11 kroner.

Nordic Technology Group -eide Hybrid Energy inngår i en kontrakt med Kongsberg kommune.

– Dette er en stor milepæl i prosessen for å erstatte olje og gass med hydrogen, og det åpner et stort marked for oss, sa Yngve Solvang, daglig leder i Hybrid Energy. NTG-aksjen steg 11,8 prosent til 10,85 kroner.

Protector Forsikring klatret nesten 10 prosent til 117,20 kroner etter at de torsdag kveld la frem sine tall for andre kvartal. Turbulensen i finansmarkedene har gått hardt ut over Protectors investeringsportefølje, men forsikringsresultatet ble bedre enn analytikerne hadde forventet seg.

Kid -konsernet økte omsetningen med 8,8 prosent i andre kvartal. Aksjen steg 6,8 prosent til 86,50 kroner.

Nordic Semiconductor har inngått en avtale om å kjøpe amerikanske Mobile Semiconductor. Aksjen endte handelsdagen opp 1 prosent til 156,90 kroner.

Et Scana -eid selskap har signert en betydelig kontrakt på leveranse av mobile batteriløsninger. Aksjen steg 3,6 prosent til 1,46 kroner.

Ned

Borregaard falt 8,6 prosent til 157,00 kroner, og var blant dagens største tapere. Carnegie kuttet torsdag kursmålet på aksjen til 147 kroner, og nedgraderte til selg fra tidligere hold.

Norsk Hydro ble svekket 0,7 prosent til 55,02 kroner. Barclays nedjusterte nylig kursmålet på aksjen til 100 kroner.