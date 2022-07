Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 11.514,66 poeng mens Dow Jones står i 31.336,43 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 3.888,41 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 26,41.

372.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i juni, viser arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) fra amerikanske statistikkmyndigheter. Det var ventet at 268.000 nye arbeidsplasser. Rapporten omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Arbeidsledighetsraten kom inn på 3,6 prosent, for fjerde måned på rad. Det var som ventet.

«Bedringen i arbeidsmarkedet i USA har bremset opp, og selv om antallet som søker ledighetstrygd har steget noe i det siste, er presset i arbeidsmarkedet fortsatt sterkt. Selv om forventningene til dagens tall for sysselsettingsvekst utenom landbruket nå er lavere enn på lenge, er det fortsatt på et nivå betydelig høyere enn før pandemien», skrev DNB Markets i en oppdatering fredag morgen.