Klokken 10:47 er hovedindeksen opp 0,32 prosent til 1.190,25.

Olje

Et fat Brent-olje handles til 104,49, ned 2,36 prosent i dag. WTI-oljen synker 2,52 prosent til 102,15 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor styrkes 0,4 prosent mandag morgen etter et fall på 2,69 prosent fredag. Aksjen handles til 336,50 kroner. Aker BP stiger nesten 3 prosent til 341,70 kroner.

Vår Energi stiger 0,2 prosent til 36,48 kroner. Selskapet presenterte i dag produksjonstall for andre kvartal.

Petrolia faller 23 prosent på nyheten om en tørr brønn i norskehavet, der de har en eierandel på 10 prosent. Aksjen handles til 6,28 kroner.

I grønt

BW Energy er opp over 3 prosent til 25,86 kroner. Adm. direktør kjøpte fredag aksjer verdt 2,5 millioner.

Et datterselskap av Vow har mottatt bestillinger på totalt fem Safesterile matsikkerhetssystemer i andre kvartal til en samlet verdi på 2,7 millioner euro. Aksjen er opp 0,8 prosent til 22,48 kroner.

176 SAS-flygninger er innstilt mandag, som følge av SAS-streiken. Likevel stiger aksjen 6,4 prosent til 0,50 kroner. Norse Atlantic og Flyr er opp henholdsvis 4,8 og 0,4 prosent.

Aker Carbon Capture økte inntektene fra 69 millioner kroner i andre kvartal 2021 til 194 millioner kroner i andre kvartal 2022 og stiger 4,6 prosent til 19,05 kroner mandag morgen.

DNB Markets ser stor oppside i Seadrill. Aksjen stiger 8,7 prosent til 300,00 kroner.

Hexagon Purus har gjennom sitt heleide datterselskap Wystrach mottatt en ordre på hydrogendistribusjonssystemer til en verdi av om lag 11,3 millioner euro. Aksjen stiger 3,43 prosent til 27,76 kroner.

Nedtur

PGS venter en omsetning på rundt 274 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 186 millioner dollar samme kvartal året før. Aksjen faller 3 prosent til 7,73 kroner.

Frontline synker 0,2 prosent til 83,80 kroner. Selskapet inngikk i dag en fusjonsavtale med Euronav.

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022, hvilket tilsvarer en vekst på 61 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. I andre kvartal var eksportandelen på 70 prosent, sammenlignet med 41 prosent for samme periode i 2021. Aksjen er opp 13 prosent den siste uken, men faller i dag over 3 prosent til 39,72 kroner.

Norwegian har i dag falt 1,36 prosent og handles til 9,12 kroner.