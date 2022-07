Twitter faller – Trump klatrer

Mandag ble raskt til blåmandag på New York-børsen etter kraftige fall i samtlige av Wall Streets toneangivene indekser. Drøyt halvveis inn i dagens handel står indeksene som følger:

S&P 500 faller 1,1 prosent til 3.855,99.

Nasdaq faller 2,1 prosent til 11.396,97.

Dow Jones faller 0,4 prosent til 31.204,98.

Ferske tall fra New York Federal Reserve viser at de kortsiktige inflasjonsforventningene er på skyhøye, samtidig som at de langsiktige forventningene har blitt vesentlig mer optimistiske. Over det neste året ser New York-filialen av USAs sentralbank hele 6,8 prosent inflasjon. Samtidig faller utsiktene for 3 år ned til 3,6 prosent og for 5 år ned til 2,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 2,982 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,3 prosent til 26,44.

Bevegelser

Elon Musk la tidligere i år inn et bud på Twitter på 44 milliarder dollar for å ta selskapet av børs. Fredag sa Musk at han vil trekke budet fordi Twitter ikke hadde gitt informasjon om falske kontoer på plattformen.

Siste nytt i det som nesten kan virke som en såpeopera er at Twitter vil saksøke Musk for avtalebrudd.

Twitter-aksjen faller 9,3 prosent.

Samtidig som den sosial medie-tjenesten faller kraftig, stiger en annen kraftig. Digital World, selskapet bak Donald Trumps sosiale medie-tjeneste Truth Social stiger 12,2 prosent.

Oljeselskapet Occidental Petroleum har gått som en kule på børs siden Warren Buffett begynte å hamstre aksjer i selskapet tidligere i år. Goldman Sachs mener derimot at selskapet begynner å se overkjøpt ut, og nedgraderer til hold fra kjøp. Occidental faller 2,7 prosent.

Reiserelaterte aksjer faller kraftig grunnet oppblomstringen av Covid.

«COVID-motvind er ikke bare et kinesisk fenomen - tilfeller stiger globalt, selv om risikoen for nedstengninger i USA og EU fortsatt er ekstremt lav», skrev Adam Crisafulli fra Vital Knowledge, ifølge CNBC.

Casinoselskapene Wynn Resorts og Las Vegas Sands faller over 9 prosent, mens cruiseselskapene Carnival og Norwegian Cruise Line faller faller omtrent 5,5 prosent.

Flere elbilselskaper faller kraftig. Tesla faller 6,5 prosent, NIO faller 8,4 prosent, Rivian faller 6,75 prosent og XPeng faller 8,9 prosent.

Makro

Det ble ingen store bevegelser på de amerikanske børsene fredag, selv om månedens viktigste nøkkeltall, Non-farm Payrolls, overrasket positivt. Roger Berntsen i Nordnet understreker at resesjonsfaren har økt de seneste ukene. Likevel viser ikke jobbmarkedet i USA foreløpig noen svakhetstegn.

«Investorene venter nå på en ny runde med resultatfremleggelser. Det vil si at resultatsesongen for andre kvartal sparkes i gang verden over den kommende uken, også på Oslo Børs», skriver Berntsen i en rapport.

DNB Markets holder en knapp på at Fed vil heve styringsrenten med 75 basispunkter i juli, og 50 basispunkter i september.