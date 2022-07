Krakk i oljemygg – rally i solaksje

– Den sterke omsetningsveksten er drevet av prosjekter som Brevik CCS, Twence Just Catch CCU og bp Net Zero Teesside Power Feed, skriver meglerhuset.



Selskapet fortsetter å ha et langsiktig mål på '10 innen 25', som innebærer at selskapet vil ha sikret faste kontrakter for karbonfangstanlegg for totalt 10 millioner tonn per år innen utgangen av 2025.

Pareto Securities mener at Aker Carbon Capture-rapporten i sum var positiv.

Solstad Offshore har blitt tildelt en kontrakt i Australia fra et større energiselskap for PSVen «Normand Swan» for en periode på 2 år fast. Aksjen steg 5,1 prosent.

Fearnley Securities hever sitt kursmål for Noreco til 527 kroner og gjentar kjøpsanbefaling. Det gir en oppside på nær 50 prosent. Aksjen steg 4,5 prosent.

– Noreco vil gjennom gassfeltet Tyra doble produksjonen, og i en verden som sliter med å sikre energiforsyninger kunne ikke tidspunktet for den økte gasseksponeringen vært bedre, skriver Fearnley.

Grieg Seafood hadde i andre kvartal et slaktevolum på 23.600 tonn. Aksjen endte opp 3,7 prosent.

DNB Markets ser over 60 prosent oppside i John Fredriksens Seadrill. Aksjen klatret 3,6 prosent.

PGS venter en omsetning på rundt 274 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 186 millioner dollar samme kvartal året før. Aksjen steg 0,4 prosent.

Elliptic Labs har fått ny storfisk på kroken og aksjen endte opp 0,9 prosent etter nyheten.

Hexagon Purus har mottatt en ordre på hydrogendistribusjonssystemer fra et ledende globalt industrigasselskap og langvarig kunde til en verdi av 11,3 millioner euro – 117 millioner kroner. Aksjen steg 3,3 prosent på nyheten.

Nedtur

Øverst på taperlisten troner oljeselskapet Petrolia som vi kommenterte over. Nordic Nanovector fortsetter også fallet etter de siste ukenes negative meldinger og falt ytterligere 13,6 prosent mandag. Hittil i år er aksjen ned 93,3 prosent.

Zaptec omsatte for 149 millioner kroner i andre kvartal 2022. Aksjen er opp 13 prosent den siste uken, men falt 4,3 prosent.