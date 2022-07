Blåmandag på Wall Street

Etter nok en dag med resesjonsfrykt og oljetrøbbel endte Wall Streets toneangivende indekser i rødt:

S&P 500 falt 1,2 prosent til 3.854,47.

Nasdaq falt 2,3 prosent til 11.372,60.

Dow Jones falt 0,5 prosent til 31.175,52.

Elon Musk la tidligere i år inn et bud på Twitter på 44 milliarder dollar for å ta selskapet av børs. Fredag sa Musk at han vil trekke budet fordi Twitter ikke hadde gitt informasjon om falske kontoer på plattformen. I løpet av helgen meldte derimot Twitter at de nå vil saksøke Musk for avtalebrudd.

Like før kl. 23.00 melder derimot CNBC at Twitter nå hevder at Musks krav om kansellering av avtalen er ugyldig.

Twitter-aksjen falt 11,3 prosent.

Samtidig som Twitter falt, skjøt en annen aksje i været. Digital World, selskapet bak Donald Trumps sosiale medie-tjeneste Truth Social steg 23,7 prosent.

Inflasjon og renter

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt med 11,7 basispunkter til 2,985 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,5 prosent til 26,44.

Onsdag kommer de etterlengtede inflasjonstallene fra USA. Forventningene ifølge Trading Economics er at inflasjonen skal komme inn på 8,8 prosent.

Ferske tall fra New York Federal Reserve viser at de kortsiktige inflasjonsforventningene er skyhøye, samtidig som at de langsiktige forventningene har blitt vesentlig mer optimistiske. Over det neste året ser New York-filialen av USAs sentralbank hele 6,8 prosent inflasjon. Samtidig faller utsiktene for 3 år ned til 3,6 prosent og for 5 år ned til 2,8 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet understreker at resesjonsfaren har økt de seneste ukene. Likevel viser ikke jobbmarkedet i USA foreløpig noen svakhetstegn. DNB Markets holder en knapp på at Fed vil heve styringsrenten med 75 basispunkter i juli, og 50 basispunkter i september.

En slik drastisk heving støttes av presidenten for Feds filial i St. Louis, James Bullard:

«Nå har vi mye inflasjon, men spørsmålet er, kan vi få inflasjonen tilbake til 2 prosent uten å forstyrre økonomien? Det tror jeg vi kan», sa han, ifølge AP News.

Olje

Russisk gassforsyning til Tyskland har blir stanset i ti dager på grunn av vedlikehold av Nord Stream 1. Frankrikes økonomiminister Bruno Le Maire ber europeere forberede seg på permanente kutt i den russiske gassforsyningen, noe som skaper forventninger om høyere inflasjonsprognoser fra EU i nærmeste fremtid, ifølge CNBC.

Reuters melder at Brasil vil følge land som India og Kina, og nærmer seg en avtale om å kjøpe store mengder rabaterte petroleumsprodukter av Russland.

Brent-oljen var ved stengetid ned 0,3 prosent til 106,70 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 1,0 prosent til 103,75 dollar.