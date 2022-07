15 minutter etter åpning er Oslo Børs opp 0,2 prosent til 1.195,7 poeng.

Norwegian Air Shuttle åpner ned 0,31 prosent til en kurs på 9 kroner per aksje. Dette skjer til tross for at det tirsdag morgen ble kjent at selskapet inngår en strategisk avtale med Widerøe.

Nordic Semiconductor er i åpningsminuttene ned 6,6 prosent til en kurs på 147 kroner per aksje. Dette skjer etter at selskapet la frem kvartalstall, der de kunne rapportere om en rekordhøy omsetning.

Olje

Brent-oljen er i børsens åpningsminutter ned 1,2 prosent, og et fat koster nå 105,05 dollar. Samtidig faller WTI-oljen med 2,28 prosent til en pris på 101,72 dollar per fat.

Equinor åpner opp 1,25 prosent til en kurs på 343,7 kroner per aksje. Oppgangen skjer etter at det ble kjent at Equinor kjøper et amerikansk energilagringsselskap.

Aker BP beveger seg i motsatt retning, og er i skrivende stund ned 1,35 prosent til en kurs på 337,3 kroner. Selskapet la frem tall som viste at det produserte mindre i andrekvartal.