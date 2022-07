Finansgigant stiger etter knalltall

Oslo Børs snur ned like før klokken 14:30. Hovedindeksen faller marginale 0,10 prosent til 1.192,2 poeng.

I grønt

DNB klatrer 3 prosent til en kurs på 186 kroner. Banken la tirsdag frem kvartalstall som var bedre enn forventet. Banken hadde et resultat før skatt på 10 milliarder kroner i andre kvartal, mot et forventet resultat på 9,1 milliarder kroner.

Konkurrenten Storebrand stiger 3 prosent til en kurs på 72,9 kroner. Dette skjer til tross for at Carnegie nedjusterte kursmålet i aksjen mandag.

Tankrederiet Frontline stiger 2,3 prosent til en kurs på 83,8 kroner. Dette skjer etter mandagens fusjonsnyhet.

Norwegian Air Shuttle er opp 0,5 prosent til en kurs på 9,1 kroner per aksje. Dette etter at det tirsdag morgen ble kjent at selskapet inngår en strategisk avtale med Widerøe.

SAS stiger hele 10,3 prosent til 0,54 kroner pr. aksje etter nyheten at partene skal møtes onsdag for å gjenoppta forhandlingene.

I rødt

Nordic Semiconductor er ned 4,4 prosent til en kurs på 151,3 kroner pr. aksje. Dette skjer etter at selskapet la frem kvartalstall, der de kunne rapportere om en rekordhøy omsetning.

Aker Horizons faller 4,6 prosent til en kurs på 15,7 kroner. Selskapet la frem kvartalstall tirsdag, der det ble rapportert om sterk økning av verdijustert egenkapital.

Seismikkselskapet PGS er ned 8 prosent til en kurs på 7,6 kroner pr. aksje. I selskapets kvartalsrapport mandag ble det opplyst om fortsatt negativ kontantstrøm.

BW Energy har en nedgang på 3,7 prosent til en kurs på 25 kroner per aksje. Tirsdag morgen varslet selskapet utsettelser i Gabon.

Robert Sanders i Deutsche Bank senker kursmålet på Nordic Semiconductor, men ser fremdeles stor oppside i halvlederselskapet. 12. juli presenterte selskapet rekordhøye inntekter, men aksjen stupte over 8 prosent fra start.

Den kjendistunge aksjen Pexip, der blant andre tidligere alpinist Aksel Lund Svindal har investert, er ned 5,5 prosent til kurs på 14,5 kroner per aksje. Så langt i år er aksjen ned nesten 65 prosent.

Olje-nedtur

Brent-oljen er ned 4,1 prosent, og et fat koster nå 102,74 dollar. Samtidig faller WTI-oljen med 4,3 prosent til en pris på 99,57 dollar per fat.

Equinor faller 0,4 prosent til en kurs på 338,3 kroner per aksje. Oppgangen skjer etter at det ble kjent at Equinor kjøper et amerikansk energilagringsselskap.

Aker BP er ned 1,3 prosent til en kurs på 337,2 kroner. Selskapet la frem tall som viste at det produserte mindre i andrekvartal.

Norwegian Energy Company stiger 5 prosent, og én aksje koster nå 380,5 kroner. Selskapet la frem kvartalstall tirsdag morgen, og hadde sitt sterkeste resultat noen sinne.