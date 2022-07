Smell for Røkke-aksje etter ferske tall

Etter å ha vinglet mellom pluss og minus, endte Oslo Børs ned 0,11 prosent til 1.192,06 poeng.

Tyske statsrenter ble tirsdag handlet lavere etter at Zew-forventningsindeksen kom inn svakere enn forventet.

– De store bekymringene rundt energiforsyningen i Tyskland og ESBs varslede renteøkning har medført en betraktelig svekkelse av økonomiske utsikter, sier Zew-president Achim Wambach i en kommentar.



De elendige tallene økte resesjonsfrykten, blant allerede nervøse investorer, og førte tirsdag til at euro og dollar var like mye verdt, for første gang siden 2002.

Oljen rett ned

Brent-oljen falt 6,3 prosent, og et fat kostet 100,36 dollar rundt børsslutt i Oslo. Samtidig falt WTI-oljen 6,7 prosent til en pris på 97,16 dollar pr. fat.

Equinor falt 1,2 prosent til en kurs på 335,2 kroner. Tirsdag det ble kjent at Equinor kjøper et amerikansk energilagringsselskap.

Aker BP endte ned 1,8 prosent til en kurs på 335,4 kroner. Selskapet la frem tall som viste at det produserte mindre i andrekvartal.

Norwegian Energy Company steg 6,2 prosent til 385 kroner pr. aksje. Selskapet la frem sine sterkeste kvartalstall noen sinne tirsdag morgen.

Robert Sanders i Deutsche Bank senker kursmålet på Nordic Semiconductor, men ser fremdeles stor oppside i halvlederselskapet. 12. juli presenterte selskapet rekordhøye inntekter, men aksjen stupte over 8 prosent fra start.

I rødt

Røkkes grønne investeringsselskap, Aker Horizons, falt 4,9 prosent til en kurs på 15,6 kroner, til tross for at det tirsdag la frem kvartalstall hvor det ble rapportert om en sterk økning av verdijustert egenkapital.

Seismikkselskapet PGS endte ned 9,5 prosent til en kurs på 7,24 kroner pr. aksje. I selskapets kvartalsrapport mandag ble det opplyst om fortsatt negativ kontantstrøm.

Nordic Semiconductor falt 1 prosent til en kurs på 156,7 kroner pr. aksje. Dette skjer etter at selskapet la frem kvartalstall, der de kunne rapportere om en rekordhøy omsetning.

I grønt

Bankgiganten DNB steg 4 prosent til en kurs på 187,95 kroner, etter at banken knuste forventningene og tjente 10 milliarder kroner i andre kvartal.

Konkurrenten Storebrand klatret også 4,3 prosent til en kurs på 73,8 kroner. Dette skjer til tross for at Carnegie nedjusterte kursmålet i aksjen mandag.

SAS steg hele 19,1 prosent til 0,58 kroner pr. aksje etter nyheten om at partene skal møtes onsdag for å gjenoppta forhandlingene. Det kan derimot gå flere dager før SAS-streiken er løst.