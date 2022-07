Wall Street: Gap-aksjen stuper etter toppsjefens brå avgang

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 11.433,37 poeng mens Dow Jones står i 31.115,69 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 26,72.

Mandag kveld ble det kjent at Gap-sjef Sonia Syngal går av med umiddelbar effekt. Hun har hatt jobben siden starten av 2020. Ifølge CNBC forventer Gap at salget i årets regnskapsmessige andre kvartal vil falle i underkant av ti prosent. Nyheten blir ikke godt mottatt på Wall Street, hvor aksjen faller 8,4 prosent i åpningsminuttene.

Tirsdag morgen presenterte PepsiCo sine kvartalstall, noe som løfter aksjen 0,3 prosent. Finanskjempene JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo og Citigroup legger frem sine tall i slutten av uken.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 89,5 poeng i juni, ned fra 93,2 poeng i mai. Indeksen viser sentimentet blant amerikanske småbedrifter.

«Investorene venter nå på en flom av selskapsresultater, samt ferske inflasjonstall onsdag. Det er naturlig å anta at volatiliteten i markedet vil vare gitt den kommende nyhetsstrømmen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.