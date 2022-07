Oslo Børs er etter 20 minutters handel ned 0,49 prosent, og hovedindeksen står nå i 1.186 poeng.

DNB åpner opp 1,38 prosent til en kurs på 190,25 kroner per aksje. Selskapet la tirsdag frem sin andrekvartalsrapport, der de kunne rapportere om et historisk sterkt kvartal.

Børsvinneren Kongsberg Gruppen åpner ned 1,92 prosent til en kurs på 346,6 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet onsdag morgen presenterte andrekvartalstall, der de kunne rapportere om en inntektsøkning.

Til tross for 158 kansellerte flygninger onsdag stiger SAS-aksjen med 12,03 prosent fra start til en kurs på 65 øre per aksje.

Olje

Oljeprisen falt bratt tirsdag, der brent-oljen sank med over 6 prosent. Onsdag morgen henter oljeprisen seg noe inn, og et fat nordsjøolje er opp 1,64 prosent til en pris på 100,62 dollar per fat. WTI-oljen er i skrivende stund opp 1,17 prosent til en pris på 96,96 dollar per fat.

Equinor åpner opp 0,45 prosent til en kurs på 336,6 kroner. Tirsdag ble det kjent at Equinor kjøper amerikanske East Point Energy.

Aker BP åpner på sin side ned 0,15 prosent til en kurs på 335,1 kroner per aksje.

Ned

Nordic Nanovector åpner dagen svakt, ned 3,38 prosent til kurs på 1,431 kroner per aksje. Fallet skjer etter at en storeier solgte over én million aksjer i selskapet.

Entra synker med 2,36 prosent til en kurs på 132,2 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet onsdag morgen la frem sin kvartalsrapport, der de kunne rapportere om underskudd.

Kitron synker etter 45 minutters handel med 2,62 prosent til en kurs på 20,45. Nedgangen kommer til toss for at Aasulv Tveitereid har kjøp aksjer i selskapet onsdag.

Panoro Energy synker med 0,51 prosent til en kurs på 27,24 kroner. Dette kommer etter at selskapet har solgt et datterselskap.

Opp

Riggselskapet Shelf Drilling stiger med 0,62 prosent til en kurs på 13,08 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet har gjennomført et nytt riggkjøp.

Tankselskapet Okeanis stiger med 0,51 prosent til en kurs på 118,6 kroner per aksje. Aksjen står med det i all tim-high.

Cadeler stiger med 3,9 prosent til en kurs på 35,28 kroner. Onsdag ble det kjent at selskapet har signert avtaler til en verdi opptil 225 millioner euro.

MPC Container Ships stiger sterkt med 3,04 prosent til en kurs på 21,34 kroner. Onsdag ble det kjent at en innsider kjøpte aksjer for en tosifret millionsum i selskapet.

Norwegian Energy Company stiger med 3,38 prosent til en kurs på 398 kroner per aksje. Onsdag morgen ble det kjent at styrelederen har kjøpt aksjer i selskapet.