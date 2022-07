Straffes hardt etter onsdagens kvartalstall

- - - - - - - -

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.185,80 poeng, ned 0,5 prosent. Et fat Nordsjøolje omsettes for 100,51 dollar, opp 1,0 prosent. Equinor stiger 1,4 prosent til 339,95 kroner mens Aker BP faller 0,2 prosent til 334,80 kroner.

I andre kvartal 2022 hadde Kongsberg Gruppen driftsinntekter på 7,6 milliarder kroner, opp fra 6,8 milliarder millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble på 676 millioner kroner, ned fra 706 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et resultat på mer enn 700 millioner kroner.

– Dagens urolige verdensbilde gir mer uforutsigbarhet på kortere sikt enn hva vi har hatt de siste årene, sier konsernsjef Geir Håøy. Aksjen faller 4,8 prosent til 336,40 kroner.

Analytiker Joachim Huse i Pareto Securities spår en dobling i Komplett etter et solid kursfall i 2022. Han er nå ute med en ny kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som kan kutter kursmålet fra 50 til 40 kroner. Aksjen stiger 5,5 prosent til 20,05 kroner.

Cadeler har signert tre avtaler med ScottishPower Renewables. Avtalene med den nye kunden kan være verdt opptil 225 millioner euro. Aksjen stiger 2,1 prosent til 34,66 kroner.

HealthCap VI L.P. har solgt nesten 1,26 millioner aksjer i Nordic Nanovector, og har nå en beholdning på 4,58 millioner aksjer i kreftselskapet, hvilket tilsvarer en eierandel på 3,95 prosent. Aksjen faller 5,4 prosent til 1,40 kroner.

Xplora Technologies har gått ut med en salgsoppdatering. I andre kvartal forventer ledelsen en omsetning på 107 millioner kroner, opp fra 93,4 millioner i samme periode i 2021. Ved utgangen av kvartalet hadde Xplora 134.400 mobilabonnenter, sammenlignet med 94.400 året før. Aksjen stiger 0,9 prosent til 11,60 kroner.

Til tross for 158 kansellerte flygninger onsdag stiger SAS-aksjen 13,1 prosent til 0,66 kroner.

Tirsdag presenterte DNB sine kvartalstall. Storbanken fikk et resultat før skatt på 10 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 8,3 milliarder kroner i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var på 13,3 prosent i kvartalet. Nyheten førte til en kursoppgang på 4,0 prosent. Onsdag faller aksjen 1,1 prosent til 185,90 kroner.