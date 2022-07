Nye inflasjonstall senker New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 11.076,37 poeng mens Dow Jones står i 30.611,68 poeng etter en nedgang på 1,2 prosent. S&P 500 faller 1,4 prosent til 3.766,90 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,2 prosent til 28,43.

Konsumprisindeksen i USA steg 1,3 prosent i juni og var opp 9,1 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 1,1 prosent på månedsbasis og 8,8 prosent på årsbasis. Dette er den høyeste noteringen siden november 1981.

– Dette skal man ha et avslappet forhold til, sier sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika. Han mener krigen i Ukraina er årsaken til at prisene er usedvanlige høye.

Roger Berntsen understreket i morgenrapporten fra Nordnet at aksjemarkedet, og ikke minst rentemarkedet, vil la seg påvirke dersom dagens tall skulle overraske i den ene eller annen retningen.

Høyere inflasjon enn ventet vil gi vann på mølla for haukene, løfte dollaren ytterligere og senke aksjemarkedet, uttalte senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote onsdag formiddag.