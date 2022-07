Inflasjonssjokk gir børsfall

Onsdag var finansmarkedene særlig fokusert på de ferske inflasjonstallene fra USA. Landets årlige konsumprisvekst i juni viste seg å være 9,1 prosent, hele 0,3 prosentpoeng mer enn ventet. Inflasjonstakten var dessuten opp med 0,5 prosentpoeng på en måned og den høyeste siden desember 1981. Samtidig oversteg kjerneinflasjonen på 5,9 prosent konsensusestimatet med 0,4 prosentpoeng. Rapporten fra BLS avdekket også at amerikanernes lønninger, justert for inflasjon, nå har falt i 15 måneder på rad.

Overraskende høy inflasjon øker sannsynligheten for at vi får overraskende høye rentehevinger, så de internasjonale børsindeksene sank umiddelbart. Ved firetiden onsdag var Europas Stoxx 600 ned med 1,5 prosent, mens amerikanske S&P 500 hadde tapt nesten 1 prosent. Russell 2000-indeksen, som inneholder SMB-selskaper i USA, ble enda hardere rammet, med en nedtur på nesten 2 prosent.

For enkelte aksjer var nylig fremlagte kvartalsrapporter imidlertid den største kursdriveren. Delta Air Lines stupte 6 prosent, etter at det amerikanske flyselskapet la frem skuffende inntjeningstall for andre kvartal. Høy etterspørsel bidro til at inntektene overrasket positivt, men dyr drivstoff og høyere driftsutgifter svekket marginene mer enn tidligere antatt.

Det finske farmasikonsernet Orion fikk derimot et kursløft på 9 prosent. Ledelsen jekket opp sin prognose for hele året som følge av en ny samarbeidsavtale med Merck. De to selskapene skal jobbe sammen på utviklingen av et medikament mot prostatakreft.

For øvrig fortsatte den langvarige og for mange svært smertefulle nedovertrenden i kryptomarkedet. Bitcoinkursen var helt nede i 18914 dollar, et nivå som først ble nådd i november 2017. Dette bidro til å senke de kryptorelaterte meglerne Coinbase og Robinhood med henholdsvis 3 og 2 prosent.