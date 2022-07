Etter en svak start på dagen hentet aksjemarkedet inn noe av det tapte mot stengetid. Aksjemarkedet endte allikevel i rødt onsdag. De toneangivende indeksene i New York endte som følgende:

S&P 500 falt 0,45 prosent til 3.801,59.

Nasdaq falt 0,15 prosent til 11.247,58.

Dow Jones falt 0,68 prosent til 30.771,54.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 4,7 basispunkter til 2,913 prosent, mens VIX-indeksen falt 2,38 prosent til 26,64.

Etter høyere enn ventet inflasjonstall for juni falt aksjemarkedet i USA. Konsumprisindeksen steg med 9,1 prosent mot forventede 8,8 prosent. Kjerneinflasjonen som ekskluderer mat og energipriser steg med 5,7 prosent mot en forventning på 5,7 prosent. Markedet frykter nå at høyere enn antatt inflasjon skal tvinge den amerikanske sentralbanken til en enda mer kontraktiv pengepolitikk.

– Det er ingen annen måte å se det på enn at Fed må være mer aggressive på kort sikt og strupe etterspørselen. Det kommer til å bli en resesjon, sa Liz Ann Sonders fra Charles Schwab til CNBC. Hun tror en resesjon er helt uungåelig.

Ifølge Michael Schumacher i Wells Fargo er tallene nå for høye til at fed kan ignorere det. «Dette er dårlige tall», sa han til CNBC.

I kveld kom også Fed med sin rapport (beige book), hvor det kom frem at de frykter høyere inflasjon og resesjon. Det spekuleres nå i om inflasjonstallene vil fremprovosere enda en rentehevning på 75 basispunkter, og heve rentebanen ytterliggere. Forrige måneds rentehevning var den høyeste siden 1994.

De høyere enn ventede inflasjonstallene bidro også til å sende 2-årige statsobligasjonen opp 11 basispunkter. Inversjonen av rentekurvene (10- og 2-åringen) traff i løpet av dagen sitt høyeste nivå siden år 2000. Historisk har dette vært en god indikator på resesjon.

Bevegelser

Delta Airlines falt 4,6 prosent til 29,66 dollar etter kvartalstall, og dro også med seg flere av de andre flyselskapene.

United Airlines falt 0,84 prosent, etter å ha vært ned betydelig mer fra åpningen.

American Airlines falt 3,11 prosent til 14,31 dollar og er ned fra over 19 dollar ved årsskifet. Selskapet prises nå til 9,3 milliarder dollar.

Twitter steg nesten 8 prosent etter at de offentliggjorde at de ville gå til søksmål mot Elon Musk etter at han trakk budet sitt. Aksjen endte i 36,74 dollar.

Amazon steg 1,08 prosent, og endte i 110,40 dollar. Dette er fortsatt betydelig ned fra begynnelsen av året på 170 dollar aksjen.

Også selskaper som Domino's pizza, Tesla og Boeing bidro til å sende Dow Jones i negativt territorie.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen steg 0,4 prosent onsdag og endte på 1.731,70 pr unse.

Sølvprisen steg 0,85 prosent til 19,12 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje falt 0,35 prosent til 99,14 dollar per fat.

Bitcoinprisen steg onsdag 1,4 prosent til 19.678,77 dollar.

Ethereumprisen steg også og endte opp gode 3,28 prosent til 1.076,57 dollar.