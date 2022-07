Mot revansje fra start på Oslo Børs

Av førhandelen på IG Trading åpner Oslo Børs opp 0,1 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 1,1] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,3 prosent, Hang Seng i Hongkong stiger 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,1 prosent.

I India er Sensex opp 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,8 prosent.

Les hvorfor Singapore-børsen skiller seg ut fra de andre asiatiske børsene her.



Olje

Noe før kl. 07.00 stiger prisen på Brent-olje 0,6 prosent til 100,15 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 96,75 dollar.

Til sammenligning kostet et fat 98,63 dollar da børsen stengte i går.

Wall Street

Etter en svak start på dagen hentet aksjemarkedet inn noe av det tapte mot stengetid. Aksjemarkedet endte allikevel i rødt onsdag. De toneangivende indeksene i New York endte som følgende:

S&P 500 falt 0,45 prosent til 3.801,59.

falt 0,45 prosent til 3.801,59. Nasdaq falt 0,15 prosent til 11.247,58.

falt 0,15 prosent til 11.247,58. Dow Jones falt 0,68 prosent til 30.771,54.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 4,7 basispunkter til 2,913 prosent, mens VIX-indeksen falt 2,38 prosent til 26,64.

Les hele kommentaren her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent før den sluttet på 1.178,74 poeng.

I andre kvartal 2022 hadde Kongsberg Gruppen driftsinntekter på 7,6 milliarder kroner, opp fra 6,8 milliarder millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble på 676 millioner kroner, ned fra 706 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et resultat på mer enn 700 millioner kroner.

– Dagens urolige verdensbilde gir mer uforutsigbarhet på kortere sikt enn hva vi har hatt de siste årene, sier konsernsjef Geir Håøy. Aksjen falt 3,9 prosent til 339,60 kroner.

Analytiker Joachim Huse i Pareto Securities spår en dobling i Komplett etter et solid kursfall i 2022. Han er nå ute med en ny kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som kan kutter kursmålet fra 50 til 40 kroner. Aksjen klatret 6,3 prosent til 20,20 kroner.