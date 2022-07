Oslo Børs åpner rett opp over 1 prosent torsdag. En halvtimes tid investorene åpnet lommebøkene står hovedindeksen opp 0,45 prosent til 1.184,15.

Oljeprisen

Brent-oljen har i morgentimene snudd ned 0,4 prosent til 99,23 dollar pr. fat. WTI-oljen faller 0,6 prosent til 95,68 dollar. Til sammenligning kostet et fat 98,63 dollar da børsen stengte i går.

De amerikanske råoljelagrene var opp 3,3 millioner fat i forrige uke, ifølge EIA. På forhånd var det ventet at lagrene skulle falle med 200.000 fat, ifølge Trading Economics.

Forvalter Jack Ablin i Cresset Capital anbefaler Exxon Mobil og Chevron i oljesektoren og McDonalds og Coca-Cola i forbrukersektoren. Han trekker frem at Chevron handles med en P/E på 8 og 4 prosent utbytteavkastning. – Kvalitetsaksjer handles nå til den største rabatten vi noensinne har sett, sier han.

– Samlet sett var rapporten ganske bearish for markedet, sa Warren Patterson, INGs råvarestrateg, i et notat i dag, ifølge TDN Direkt.



– Det hele er sentimentdrevet for øyeblikket, og det har forårsaket fallene som er sett i oljemarkedene de siste ukene. Jeg ser ingen vesentlige endringer i de fundamentale forholdene, og det er sannsynligvis grunnen til at vi fortsatt ser at Brent holder rundt 100 dollar nivået, sier Howie Lee, økonom ved Singapores OCBC-bank, ifølge Reuters.

Bevegelser

Det er kvartalstall som preger utviklingen fra start på børs i dag og det er flust av selskaper som har gruset analytikernes forventninger.

Aker Solutions stiger hele 12 prosent etter det knuste analytikernes forventninger for andre kvartal. Kjell Inge Røkke-selskapet hanket inn kontrakter for 13,6 milliarder kroner. Aksjen skyter opp over 12 prosent fra start.