«Vi forventer å øke EBITDA-estimatene våre med rundt fem prosent fremover ettersom Europris viser sin evne til å oppnå sterke marginer i utfordrende tider», skriver Pareto Securities.

Jørgen Lian i DNB Markets har dukket i gassektoren og oppjustert John Fredriksens Avance Gas og BW LPG.

Orkla straffes

På den negative siden finner vi Orkla, som faller 1,6 prosent til tross for at justert driftsresultat endte 18 prosent over ventede 1,5 milliarder kroner.

Høye strømpriser sikret overskudd for Bonheur nok en gang, men investorene er ikke overbevist og sender aksjen ned over 5 prosent.

Kjell Inge Røkkes krillsatsning, Aker BioMarine, straffes med nesten 5 prosent kursfall etter sine kvartalstall.

Borr Drilling-stup

Høyt på taperlisten finner vi Okea, som trekker ned over 12 prosent i kjølvannet av onsdagens rapport som viste kraftig resultatnedgang.

PGS stuper over 13 prosent, mens også EAM Solar, BW Ideol, Canopy Holdings faller tosifret.

Borr Drilling har falt ytterligere i minus etter torsdag ettermiddag å ha meddelt enighet med de fleste av de sikrede kreditorene om å forlenge låneavtaler til 2025. Som en del av refinansieringen vil selskapet selge rigger, i tillegg til å gjennomføre en emisjon på opptil 250 millioner dollar i etterkant av kvartalsrapporten som legges frem 11. august.

Aksjen stupte 19,8 prosent til 28 kroner, men har etter en børspause hentet seg inn og er nå ned «bare» 16,7 prosent.

Er Orkla en aksje man burde eie nå? Hva med Europris? Hvorfor stiger SAS-aksjen så kraftig under konkursbeskyttelse. Aksjekommentator Karl-Johan Molnes gir deg svaret.

«Hodeløs» SAS-oppgang

Nærmest nevnte Europris på vinnerlisten finner vi BW Epic Kosan som stiger over 16 prosent, mens Awilco Drilling, Zwipe, Norsk Titanium og kryptobørsen NBX også er opp tosifret. Skadeskutte Nordic Nanovector spretter opp over 8 prosent.

En annen skadeskutt aksje, SAS, figurerer også fortsatt på vinnerlisten med over 3 prosent oppgang til 64 øre, 11 øre over sluttkursen dagen SAS søkte om konkursbeskyttelse. Nordea-forvalter Robert Næss mener det er hodeløst å kjøpe aksjen.

I tillegg varslet SAS torsdag morgen at pilotstreiken koster selskapet 100-130 millioner svenske kroner pr. dag, slik at regningen foreløpig er på mellom 1 og 1,3 milliarder svenske kroner. Forhandlingene mellom partene fortsetter i Stockholm torsdag, og forhandlingslederen for SAS uttalte til TV 2 i ettermiddag at det er bevegelse fra begge parter.

Elliptic Labs doblet

SATS klatrer drøye prosenten etter en kvartalsrapport som viste 10 prosent årsvekst i antall medlemmer.

Elliptic Labs stiger nesten 4 prosent etter å ha doblet de kontraktbaserte inntektene i andre kvartal. Atea trekker opp nesten 2 prosent etter sine tall.

Vi tar også med Noreco, som faller 0,6 prosent etter at Edvard og Erik Bakkejord har kjøpt aksjer for 300 millioner kroner.