Wall Street henter seg inn etter en svak start. Etter snart to timers handel er Dow Jones ned 1,4 prosent til 30.323,99, Nasdaq 1,2 prosent til 11.113,55, mens S&P 500 trekker ned 1,4 prosent til 3.748,24.

Investorene fordøyer onsdagens amerikanske inflasjonstall , som kom inn over forventning og sementerte enda en monsterheving fra Federal Reserve på juli-møtet. Flere kommentatorer, deriblant DNB Markets, åpner for en renteøkning på hele 100 basispunkter.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent, mens «fryktindeksen» VIX stiger 2,7 prosent til 27,51.

– Kan bli et stygt kvartal

Både JPMorgan og Morgan Stanley la frem kvartalstall før åpning, og straffes med kursfall på henholdsvis 4,7 prosent og 1,4 prosent. Goldman Sachs trekker ned nærmere 4 prosent.

Citigroup og Wells Fargo, som legger frem kvartalsrapporter fredag, er ned henholdsvis 4,1 og 1,8 prosent.

– Hvis bankene er et barometer for hele økonomien, i tillegg til hva vi får av kvartalsrapporter fremover, kommer det til å bli et stygt kvartal, sier sjefstrateg Sam Stovall i CFRA til CNBC.

Fallet er likevel bredt, og 27 av 30 Dow-komponenter står i skrivende stund i rødt. Walmart stiger 1,2 prosent, IBM og Apple 0,6 prosent.

Det markante oljeprisfallet tynger Chevron, som faller 3 prosent. ExxonMobil er ned nesten 4 prosent.

Skremmeskudd fra DNB

244.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 9. juli, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 235.000, på linje med noteringen uken før.

Onsdag kom nye inflasjonstall fra USA som overrasket på oppsiden. Konsumprisindeksen i USA steg 1,3 prosent i juni og var opp 9,1 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 1,1 prosent på månedsbasis og 8,8 prosent på årsbasis. Dette er den høyeste noteringen siden november 1981.

DNB Markets understreker i en rapport at juni var nok en måned der den faktiske prisveksten i USA oversteg forventningene. Seniorøkonom Kelly Chen mener de overraskende høye inflasjonstallene betyr at det enda mer må til for å få tilbake prisstabilitet i USA.

«Prisingen i OIS-markedet har steget etter inflasjonstallene, slik at en heving av Fed på 100 bp nå i juli også ligger inne med god sannsynlighet, og også 75 bp i september har blitt delvis priset inn. Samtidig som utsiktene for en enda raskere renteoppgang, og en høyere rentetopp på 3,75 prosent er kommet inn, har synet på at Fed må i gang med å kutte rentene raskere i 2023 også blitt bakt inn», skriver Chen i en rapport.