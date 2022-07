Oslo Børs peker mot solid revansje fra start

Flere kommentatorer, deriblant seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets, åpner for en renteøkning på hele 100 basispunkter i USA.

På Oslo Børs tynget Equinor ved å falle 5,3 prosent til 321,85 kroner, mens Aker BP trakk ned 2,9 prosent til 320,30 kroner og Vår Energi 4 prosent til 34,78 kroner.

Europris leverte også knallsterkt, i det som ble historiens beste andre kvartal. Aksjen endte opp nesten 17 prosent til 55,25 kroner, og toppet vinnerlisten.

Borr Drilling stupte torsdag ettermiddag å ha meddelt enighet med de fleste av de sikrede kreditorene om å forlenge låneavtaler til 2025. Som en del av refinansieringen vil selskapet selge rigger, i tillegg til å gjennomføre en emisjon på opptil 250 millioner dollar i etterkant av kvartalsrapporten som legges frem 11. august.

SEB-analytiker Kim André Uggedal karakteriserer det overfor Finansavisen som bra at Borr henter en god slump penger i én omgang. Aksjen stupte over 21 prosent til 27,55 kroner.

En annen skadeskutt aksje, SAS , figurerte også på vinnerlisten med 0,9 prosent oppgang til 62 øre, ni øre over sluttkursen på dagen SAS søkte om konkursbeskyttelse. Nordea-forvalter Robert Næss mener det er hodeløst å kjøpe aksjen.

I tillegg varslet SAS torsdag morgen at pilotstreiken koster selskapet 100-130 millioner svenske kroner pr. dag, slik at regningen foreløpig er på mellom 1 og 1,3 milliarder svenske kroner. Forhandlingene mellom partene fortsetter i Stockholm torsdag, og forhandlingslederen for SAS uttalte til TV 2 i ettermiddag at det er bevegelse fra begge parter.

Dette skjer i dag

Resultater, Oslo Børs

Tomra Systems

Norske Skog

Schibsted

XXL

Sparebanken Øst

Carasent

Gjensidige Forsikring

Borregaard

Questback (kvartalsoppdatering)

Presentasjoner

Tomra Systems (08.00)

Schibsted (09.00)

XXL (08.30)

Sparebanken Øst (12.00)

Carasent (08.00)

Gjensidige Forsikring (09.00)

Borregaard (08.30)

Handelsbanken (09.00)

Resultater, Norden

Handelsbanken (07.00)

Elisa (07.30)

Resultater, USA

Citigroup

Wells Fargo

Makro, utenlands

Kina: industriproduksjon, juni (04.00)

Kina: detaljhandel, juni (04.00)

Kina: investeringer, juni (04.00)

Kina: BNP, 2. kvartal (04.00)

Kina: boligpriser, juni (04.00)

Kina: arbeidsledighet, juni (04.00)

Italia: KPI endelig, juni (10.00)

Eurosonen: handelsbalanse, mai (11.00)

USA: detaljhandel, juni (14.30)

USA: Empire manufacturing, juni (14.30)

USA: importpriser, juni (14.30)

USA: industriproduksjon, juni (15.15)

USA: Michigan-indeks foreløpig, juli (16.00)

USA: lager usolgte varer, mai (16.00)

Kilder: Euronext, TDN Direkt