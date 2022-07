Positiv start på New York-børsen – rally i finanskjempe

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,3 prosent og står i 11.392,59 poeng mens Dow Jones står i 31.098,67 poeng etter en oppgang på 1,5 prosent. S&P 500 stiger 1,3 prosent til 3.841,19 poeng.

Wells Fargo og Citigroup har lagt frem sine kvartalstall. Førstnevnte legger på seg 2,9 prosent mens sistnevnte stiger 6,3 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 26,19.

Detaljhandelsomsetningen var opp 1,0 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,8 prosent. Importprisindeksen i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i perioden mens det var ventet en oppgang på 0,7 prosent. Den amerikanske industriproduksjonen falt derimot med 0,2 prosent på månedsbasis i juni. Her var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Christopher Waller, kjent som en av haukene i Federal Open Market Committee, adresserte de overraskende høye inflasjonstallene for juni i en tale han holdt torsdag.

«Tatt i betraktning KPI for juni, så støtter Waller enda en heving på 75 bp, noe som vil løfte styringsrentene til 2,5 prosent, et nivå Waller anser som nær nøytralrenten, der pengepolitikken hverken stimulerer eller strammer inn», skriver analytiker Kelly Chen i en rapport fra DNB Markets.